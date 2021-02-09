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Ceyhan’da uyuşturucu operasyonu

09.02.2021 10:43 | Son Güncelleme:
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Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen zanlılara yönelik operasyon yaptı.

Adana’nın Ceyhan ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda 7 zanlı gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü sokakta uyuşturucu sattığı öne sürülen ve “torbacı” diye tabir edilen zanlılara yönelik operasyon yaptı. Operasyonda F. D., S. H., M. S., M. A., K. K., M. T., F. Ö., isimli şahıslar gözaltına alındı. 2 zanlının yakalanması için de çalışma başlatıldı.
Polisin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise 36,81 gram bonzai katkılı toz maddesi, 1.47 gram metamfetamin, 186.11 gram esrar, 64 gram eroin, 11 tabanca 1 av tüfeği ve uyuşturucu madde satışından kazanıldığı değerlendirilen 3 bin 700 lira para ele geçirildi.

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