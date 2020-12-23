HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceyhan’daki rüşvet operasyonu

Ceyhan’daki rüşvet operasyonu

23.12.2020 08:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana’nın Ceyhan İlçe Belediyesi’nde ’usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8’i savcılıkça serbest bırakıldı.

Adana’nın Ceyhan İlçe Belediyesi’nde ’usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılara göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği’ iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden 8’i savcılıkça serbest bırakıldı. 8 kişi adli kontrol ve tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edilirken görevden alınan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın işlemleri sürüyor.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
5 Şubat’tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi.
Operasyonda CHP’li eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar ile mevcut Başkan Yardımcısı Cemal Gürsel, İlçe ve İmar ve Şehircilik Müdürü Gül Derya Demir, belediye personelleri, müteahhitlerin de aralarında bulunduğu 23 şüpheli gözaltına alındı.
Adli Tıp Birimi’nde sağlık kontrolünden geçirilen, aralarında eski Başkan Kadir Aydar’ın da bulunduğu 12 şüpheli Adana Emniyet Müdürlüğü’ne, 11’i ise Ceyhan Emniyet Müdürlüğü’ne götürülüp, sorguya alındı. 6 şüpheli, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken aralarında Kadir Aydar’ın da bulunduğu 17 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.
Ceyhan Adliyesi’nde Cumhuriyet Savcısı tarafından sorgulanan 17 şüpheliden Mehmet Veysel B, Serkan A, Hakkı S, Hasip Y, Selami K, Sadeddin B, Ömer Rüştü A. ve Aytaç H. ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Halil K, Metin D. ve Muzaffer S. adli kontrol şartıyla, Gül Derya D, Murat İ, Şeref C, Selahattin G. ve Şevket Açan tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Kadir Aydar’ın savcılıktaki işlemleri sürüyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken... At yarışına gelen kadın olay yarattı' Jokey önünden geçerken...
Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındıProf. Dr. Ali Köse görevinden alındı
11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!11 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

TÜİK asgari ücret önerisini açıkladı

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Kritik koronavirüs toplantısı! Düşüş yaşanan illeri sıraladı

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Esra Erol'da hem anneyle hem kızıyla birlikte olan hoca krizi büyüyor!

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 22 Aralık koronavirüs tablosu

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

Biden'dan Trump'a suçlama: Gerekli cevap verilecek

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

İstanbul'da vakalar yüzde 40 oranında azaldı

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Korona aşısından iyi bir haber daha!

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Şüpheli tavırları ele verdi! Kimliği şoke etti

Diğer Haberler

Bilardo salonunda polisi bile şaşırtan 'şalterli kaçış'

Yaptıkları polisi bile şaşırttı: Bakın nasıl kaçmaya çalıştılar

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu! Anne ve erkek arkadaşı gözaltında

Kağıt toplayanlar çöpte bir erkek bebeği buldu!

'Bir FETÖ gitti, bin FETÖ geliyor' diyen Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Prof. Dr. Ali Köse görevinden alındı

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Kısıtlamada 'dur' ihtarına uymayıp kaçtı, kaza yapınca yakalandı

Kuzey Marmara Otoyolu'nda feci kaza: TIR dorsesinin altında kalarak can verdi

Korkunç kaza! Dorsenin altında kalarak van verdi

Şişli’de silah sesleri! Ateş açan saldırganlar 5 araca hasar verdi

Şişli’de silah sesleri!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.