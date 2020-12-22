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Ceyhan’daki rüşvet operasyonu zanlıları adliyeye sevk edildi

22.12.2020 17:26 | Son Güncelleme:
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Adana’da, Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gülden Derya D.’nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir kısım şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı.Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu”, örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği belirlendi.

Adana’da, Ceyhan Belediyesine yapılan rüşvet operasyonunda gözaltına alınan, aralarında eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 17 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, görevden alınan eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gülden Derya D.’nin de bulunduğu Ceyhan Belediyesinde görev yapan bir kısım şüphelilerin ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatıldı.
Soruşturma kapsamında şüphelilere yönelik 5 Şubat tarihinden itibaren teknik ve fiziki takip başlatıldı.
Yapılan bu takipler sonucunda eski belediye başkanı Kadir Aydar’ın “suç işlemek amacıyla örgüt kurduğu”, örgütün lideri olduğu ve bu örgütün, rüşvet ve irtikap suçlarını işlediği belirlendi. Ayrıca Kadir Aydar’a bu suçta Ceyhan Belediye Başkan Yardımcısı Gürsel İ., meclis üyesi Mehmet Nuri T., imar müdürü Gül Derya D. ve eski imar müdürü Murat İ., belediyede memur olarak çalışan Ş.A., H.K. ve M.V.B.’nin yardım ettiği öne sürüldü.
Kadir Aydar ve diğer zanlıların bu süreçte ruhsat problemi olan vatandaşlardan milyonlarca lira rüşvet aldığı ileri sürüldü. Yapılan bu çalışmaların ardından polis 18 Aralık günü şafak vakti operasyon yaptı. Yapılan operasyonda Kadir Aydar, ona yardım eden ve iş adamlarının da olduğu 23 şüpheli yakalandı. Şüphelilerden 6’sı savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.
Adana Emniyet Müdürlüğünde sorgulanan 17 zanlı sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Ceyhan Adliyesine sevk edildi.

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