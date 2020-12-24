HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

24.12.2020 03:54 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Adana’nın Ceyhan ilçe Belediyesi’nde “usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılarak göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.5 Şubat’tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi.

Adana’nın Ceyhan ilçe Belediyesi’nde “usulsüzlük yapılarak, kaçak yapılarak göz yumulduğu ve iskanı olmayan binalara iskan verildiği” iddiasıyla başlatılan soruşturmada kapsamında gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edilen 17 kişiden aralarında görevden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da bulunduğu 5 zanlı tutuklandı.
Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ’suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap’ suçlarından yürütülen soruşturma kapsamında, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatası geçen mart ayında iptal edilen eski Belediye Başkanı Kadir Aydar’ın da aralarında olduğu 23 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
5 Şubat’tan bu yana takip edilen şüphelilerin yakalanması için İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Ceyhan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık’ta şafak vakti operasyon düzenledi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı. Yakalanan 17 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden 6 kişi savcılıktan serbest bırakıldı.
Kadir Aydar’ında aralarında bulunduğu 5 kişi tutuklandı
Ceyhan ilçesi nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan, eski Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D., Belediye Personeli Şevket A., Müteahhit Murat İ., Şeref C. tutuklanırken Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.’de ev hapsi cezasına çarptırıldı. Mahkemeye sevk edilen 4 kişide adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ceyhan Belediyesi Kent Konseyi Başkanı Selahattin G.,” Biz devlet terbiyesini çok iyi bilen insanlarız, sabırla bekleyeceğiz. Özellikle şunu söyleyeyim, Ceyhan halkı da burada bizi sahiplenmesinden dolayı teşekkür ediyorum. Arkadaşlar, Allah izin verirse ilk mahkemede bizim ev hapsimizde biter. Üstüne basa basa söylüyorum burada kesinlikle örgüt yok.” dedi.

Ceyhan’daki rüşvet operasyonunda 5 kişi tutuklandı

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Türk güzel dünyada birinci oldu! Türk güzel dünyada birinci oldu!
Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılarKorkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Yanlışlıkla 4 doz koronavirüs aşısı yaptılar

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Ahmet Çakar: Utanmazlar, Allah belanızı versin!

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Erdoğan'dan asgari ücret açıklaması

Diyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

Diyanet'ten 'Türkçe ibadet ve ezan' açıklaması

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

Antalya’da 15,5 ton sahte içki ele geçirildi

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

5 parti imza verdi! 2021, 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi

2021, 'İstiklal Marşı Yılı' ilan edildi

Google'dan Doodle sürprizi! Aliye Berger'in doğum gününü unutmadılar

Google'dan Doodle sürprizi! Aliye Berger'in doğum gününü unutmadılar

Kayseri’de kendini asan genci, polis ipi keserek kurtardı

Korkunç olay! Kapıyı kıran ekipler ölümün kıyısından aldılar

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Artvin’de heyelan nedeniyle karayolu trafiğe kapandı

Kayseri’de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın

Kayseri’de mobilya ve elyaf fabrikasında yangın

Yerli aşı mutasyon geçiren virüse karşı etkili mi? Prof. Dr. Tevfik Özlü'den dikkat çeken açıklamalar

Yerli aşı mutasyona karşı etkili mi? Bilim Kurulu üyesi açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.