Ceyhun Fersoy'dan kafa karıştıran doğum günü mesajı: İçimizdeki çocuk hep yaşasın

Seksenler dizisinde başlayan aşkları nikah masasına giden Ceyhun Fersoy ile Begüm Öner çiftinin evlilikleri mutlu mesut ilerliyor. Eşinin 31. yaş gününü paylaştığı mesajla kutlayan Ceyhun Fersoy, kafaları da biraz karıştırdı.

Begüm Öner, bugün 31 yaşına bastı. Ceyhun Fersoy, eşinin yeni yaşını Instagram sayfasında paylaştığı mesajla kutladı...

Ceyhun Fersoy, eşi ile yer aldığı fotoğrafın altına "İyi ki doğdun Sevgilim... Bu sene en en en önemli ve en sağlıklı yıl olmasını diliyorum... Sen hep ol; ne olursa olsun... İçimizdeki ÇOCUK hep yaşasın..." notunu düştü.

Begüm Öner eşine "Sende hep yanıbaşımda..." sözleriyle karşılık verdi. Ceyhun Fersoy'un mesajı 'bebek mi geliyor' sorusunu akıllara getirdi.

