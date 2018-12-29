Çeyiz eşyaları arasında esrar sevkiyatına 2 tutuklama

Feyzi DAVULCU / UŞAK,(DHA)- UŞAK'ta polisin durdurduğu bir otomobilde yapılan aramada bagajdaki çeyiz eşyaları ve valizler arasında 10 kilo 350 gram esrar ile yakalanıp, adliyeye sevk edilen 3 kişiden 2'si tutuklandı. Diğer 1 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Uşak Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubeisi ekileri, istihbarat çalışmasıyla, bir otomobilde çeyizle arasında esrar sevkiyatı yapılacağını belirledi. Bunun üzerine geçen 27 Aralık'ta Uşak Nuri Şeker Fabrikası önünde önlem alan polis, Afyonkarahisar yönünden gelen 64 AAK 858 plakalı otomobili durdurdu. Polis otomobili, Cumhuriyet Polis Merkezi'nin bahçesine çekti. Burada, özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada, otomobilin bagajındaki yastık, uyku seti gibi çeyiz eşyaları ve valizlerin arasına gizlenmiş toplam 10 kilo 350 gram ağırlığında esrar ele geçirildi. Otomobildeki Ergün Ç. (30), kardeşi Esat Ç. (28) ile yengesi Hüsna Ö. (26) gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ergün Ç. ile Esat Ç., tutuklandı. Diğer şüpheli Hüsna Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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