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Çeyiz eşyası çaldıkları iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 16:57 | Son Güncelleme

Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin evlerinden çeyiz eşyası çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 zanlı tutuklandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te yeni evlenen çiftlerin evinden çeyiz eşyası çaldıkları iddasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü Düztepe Şehit Hüseyin Cengiz Polis Merkezi Amirliği ekipleri, Dumlupınar Mahallesi'nde yeni evlenen bir çiftin evinde yaşanan hırsızlık olayının şüphelilerini bulmak için çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, şüphelilerin H.Ö, A.A. ve R.S.A. olduğunu tespit etti.

Adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alınan ve emniyete götürülen zanlıların, daha önce de yeni evlenen başka çiftlerin evlerine girip çeyiz eşyası çaldıkları belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Zanlıların adreslerinde ele geçirilen çok sayıda çeyiz eşyası ise sahiplerine teslim edildi.

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