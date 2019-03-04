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Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 14:33 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’da, İsa Bağış (39), bir yakının çeyiz merasimi sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı.

Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü

Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da, İsa Bağış (39), bir yakının çeyiz merasimi sırasında tabancasıyla havaya ateş açtı. Son kez kontrol için doldur boşalt yaptığı sırada ateş alan ve İsa Bağış'ın elini sıyıran kurşun, oğlu Mehmet Fatih Bağış'ın (17) göğsüne isabet ederek ölümüne neden oldu.
Olay, dün akşam saatlerinde Şıh Maksut Mahallesinde meydana geldi. Su tesisatçısı İsa Bağış, bir yakının düğününe ailesiyle birlikte katıldı. İsa Bağış, çeyizin getirildiği sırada üzerindeki bulundurma ruhsatlı tabancasıyla havaya birkaç el ateş açtı. Bir süre sonra tabancasında kurşun kalıp kalmadığını kontrol eden İsa Bağış, kazara tetiğe dokundu. Tabancadan çıkan kurşun İsa Bağış'ın sol elini sıyırdıktan sonra yanındaki oğlu Mehmet Fatih'in göğsüne isabet etti. Baba ve oğlunu kanlar içerisinde görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Hastaneye kaldırılan Mehmet Fatih Bağış, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kurşunun elini sıyırmasıyla hafif yaralanan İsa Bağış ise tedavisinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı. Ölümüyle yakınlarını yasa boğan Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesi yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilirken, ifadesi alınan baba ise sağlık kontörlünden geçirilerek adliyeye sevk edildi.
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Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdüÇeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdüÇeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunu öldürdü

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