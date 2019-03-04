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Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)

YAŞAM HABERLERİ  | 04.03.2019 16:19 | Son Güncelleme

SERBEST KALDI, OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI Şanlıurfa’da kazara oğlu Mehmet Fatih Bağış’ın ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İsa Bağış, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)

SERBEST KALDI, OĞLUNUN CENAZESİNE KATILDI
Şanlıurfa’da kazara oğlu Mehmet Fatih Bağış’ın ölümüne neden olduğu için gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba İsa Bağış, nöbetçi mahkemece adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Kendisinin de yaralandığı olayda oğlunu kaybetmenin üzüntüsünü yaşayan baba Bağış, serbest kaldıktan sonra Adli Tıp Kurumu morguna geçti. Bağış, ölümüne neden olduğu oğlu Mehmet Fatih Bağış’ın cenazesinin alınması sırasında gözyaşına boğuldu. Otopsisinin tamamlanmasının ardından Mehmet Fatih Bağış'ın cenazesinin aile mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI

Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)Çeyiz getirilirken ateşlediği tabancayla kendini yaraladı, oğlunun ölümüne neden oldu (2)

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