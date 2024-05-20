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Çeyiz sandığı diye açtılar, ortalık kan gölüne döndü! 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayın perde arkasında akılalmaz detay

20.05.2024 15:00
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Tokat'ta 5'i jandarma personeli 7 kişinin yaralandığı patlamanın perde arkasından çok çarpıcı bir detay daha gün yüzüne çıktı. Olayla ilgili yasak ilişki olasılığı üzerinde duruluyordu. İ.G. adlı adamın 2 yıl önce ayrıldığı eşi ve yeni erkek arkadaşı S.C.K.'ye husumet beslediği, bir çeyiz sandığına bombalı düzenek hazırlayıp S.C.K.'nin evinin önüne bıraktığı belirlendi.

Çeyiz sandığı diye açtılar, ortalık kan gölüne döndü! 5'i jandarma 7 kişinin yaralandığı olayın perde arkasında akılalmaz detay

Karayaka beldesi Hürmüzlü Mahallesi'nde cumartesi akşamı bir bağ evinde bulunan bazı kişilerin yüksek ses çıkardığı ve çevreye rahatsızlık verdiği ihbarı üzerine bölgeye jandarma ekibi sevk edilmiş, adrese ulaşan ekipler içeri girdiklerinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana gelmişti. Patlamada 5'i jandarma personeli 7 kişi yaralanmıştı. Olayla ilgili 2 şüpheli Samsun'da yakalanmıştı.

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PATLAMANIN PERDE ARKASINDAKİ İLİŞKİ

Olay ile ilgili şüpheli olduğu belirlenen İ.G. ile T. Ö., gece saatlerinde Samsun'da yakalanıp Erbaa İlçe Jandarma Komutanlığı'na getirilmişti. Şüphelilerin sorguları sürerken, S.C.K. ile İ. G.'nin eşi arasında ilişki olduğu, husumet sonucu olayın yaşadığı ihtimali değerlendiriliyordu. Sabah’ta yer alan habere göre; Samsun'da otel işleten İ. G. şiddetli geçimsizlik nedeniyle 2 yıl önce eşi F.G.'den ayrıldı. Genç kadın, baba ocağı olan Tokat'ın Erbaa İlçesi'ne döndü.

5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı 5'i asker 7 kişi yaralanmıştı! Bağ evi patlamasının altından yasak ilişki çıktı

Güvenlik görevlisi olarak çalışan S.C.K. ile F.G. isimli kadın arasında geçtiğimiz yıl yakınlaşma başladı. Bunu öğrenen İ. G. eski eşine ve erkek arkadaşına husumet beslemeye başladı. İ.G. önceki gün Samsun'da bir arkadaşıyla bombalı düzenek hazırlayarak Tokat'ın Erbaa ilçesine geldi.

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"SANA ÇEYİZ SANDIĞI HAZIRLADIM"

Bir sandığa yerleştirdiği bombayı Sefa Can Karaçoban'ın (29) babasına ait bağ evinin önüne bırakan İ. G. ve arkadaşı ormana saklanarak S.C.K.'ye telefon açtı. S.C.K.'ye "Sana güzel bir çeyiz sandığı hazırladım, bağ evine bıraktım" diyen İ. G. telefonu kapattı. S.C.K. ve babası bağ evine doğru yola çıkarken, yolda uygulama yapan Jandarma ekibini görüp yardım istedi.

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ÇEYİZ SANDIĞINDAN PATLAMA!

Bağ evinde çeyiz sandığı açıldığı sırada korkunç patlama meydana geldi. Tokat Valisi Numan Hatipoğlu yaptığı açıklamada, "Durumu ağır olan 2 yaralımız Tokat Devlet Hastanesinde. Bir personelimiz diz kapağı altından ampute edildi" dedi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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