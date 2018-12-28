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Çeyiz yastığı içinde esrar ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2018 14:12 | Son Güncelleme

Uşak'ta polisin durdurduğu otomobilde çeyiz eşyaları arasındaki yastıkların içinde 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı

Uşak'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 10 kilo 350 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şubesi ekipleri, Diyarbakır'dan kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Uşak-Ankara yolunda takibe aldıkları otomobili Uşak Şeker Fabrikası yakınlarında durduran ekipler, araçta narkotik köpeği Tora eşliğinde arama yaptı.

Otomobilde çeyiz eşyaları arasında bulunan yastıkların içine saklanmış 10 kilo 350 gram kubar esrar ele geçirildi.

Polis, 15 gün önce evlendikleri belirlenen çift ile bir kişiyi gözaltına aldı.

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