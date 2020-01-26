Çeyizinden çıkardığı yorganı depremzedeler için gönderdi

LEVENT KİŞİ - Antalya'da hayırsever bir kadın, Elazığ ve Malatya'da meydana gelen depremden etkilenenler için çeyizlik yorganını "İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın." notuyla bölgeye gönderdi.

Muratpaşa Belediyesince başlatılan yardım kampanyasına vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı ve gıda maddeleri belediye binasında bir araya getirildi.

Belediye görevlileri ve gönüllülerce oluşturulan yardım kolilerinin arasında bulunan ve üzerinde, "Sevgili kardeşlerimiz, depremi duyunca çok üzüldük. Belediyemizden çıkacak olan yardım aracını duyunca aceleyle birkaç şey yollayalım, dedik. Antalya sizin oralar gibi soğuk olmadığı için çok kalın kıyafetler yollayamıyoruz. Ama inşallah işinizi görür. Burada hiç kullanmadığımız bir yorgan da var. Çeyizimden çıkardım. İnşallah kime ulaştıysa onu sıcacık ısıtsın. Antalya'dan sevgiler." yazılı not kağıdı, okuyanları duygulandırdı.

Belediye görevlilerinin yardım kolilerini istiflediği dört kamyon, Elazığ'a gitmek üzere yola çıktı.