Çeyizinden kalan altınları dolandırıcılara kaptırdı

BALIKESİR, (DHA)- BALIKESİR'in Edremit ilçesinde yaşayan Bedriye Şimşek (75), çeyizinden kalan ve 50 yıldır sakladığı 100 bin TL değerindeki altınlarıyla 7 bin TL'sini telefon dolandırıcılarına kaptırdı.

Edremit'te Turhan Bey Mahallesi'ndeki tek katlı evinde hasta oğlu ile birlikte yaşayan Bedriye Şimşek'i ev telefonundan arayıp kendilerini polis, hakim ve savcı diye tanıtan kişiler, bankadaki hesabından bir miktar paranın teröristler tarafından alındığını söyledi. Telefondaki kişiler, Şimşek'e, güvende olması için para ve altınlarını kendilerine vermesini istedi. Bedriye Şimşek karşı çıkınca tutuklanmakla tehdit edildi. Bunun üzerine Şimşek, köstek tabir edilen 2 metre altın zincir, ucunda küçük altın bulunan kelepçe şeklinde 2 bilezik, 2'si Adana burması olmak üzere toplam 7 bilezik, oğluna ait zincir, 1 bileklik, 1 yüzük ile 7 bin TL'yi poşete doldurdu.

Bedriye Şimşek tüm gün açık tuttuğu telefonu, kendisine söylenmesi üzerine akşam üzeri kapatır kapatmaz evinin kapısı çaldı. Şimşek, kapıya gelen kişiyi içeri aldı. Durumdan şüphelenen Bedriye Şimşek karşısındaki kişiye bir süre direndikten sonra yere yığılarak kafasını salondaki kanepeye çarptı. Çarpma nedeniyle baygınlık geçiren Şimşek'e su içiren dolandırıcı, poşetteki altınlarla parayı alarak kaçtı.