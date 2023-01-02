Ceylan'dan cesur dekolte! Kırmızı elbisesiyle yaktı geçti

Sahnelere ilk adım attığında henüz çocuk olan 'Küçük Ceylan' şimdilerde 48 yaşında. Son dönemde yaptırdığı estetik operasyonlar ile uğradığı büyük değişim dikkatlerden kaçmayan şarkıcı Ceylan hayranlarından da büyük beğeni topluyor.

Şarkıcı Ceylan sık sık imaj yenilemesi ile adından söz ettiriyor. Geçirdiği estetik operasyonlarla gençlik yıllarındaki halinden bile genç görünen şarkıcı Ceylan, sosyal medyada sık sık gündeme geliyor.

Son dönemde polemik konusu olan iddialı sahne kıyafetleri ile dikkat çeken kadın şarkıcılara son olarak Ceylan da katılmış, transparan dekolteli elbisesi ile cesaretini konuşturmuştu.



Ceylan, bu defa kırmızılar içinde yaktı geçti.



Ceylan sahne tarzı ile sosyal medyaya damga vurdu.



