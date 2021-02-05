Ceylan hemşireyi bıçaklayan eski sevgiliye 14 yıl hapis cezası

İstanbul 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Nazir Ilgın getirildi. Olaydan sonra Adana'daki ailesinin yanına yerleşen ve tedavisi nedeniyle mesleğine de dönemediği öğrenilen müşteki Ceylan G.'yi ise avukatı Çağrı Kılın temsil etti. Savcının mütalaasını kabul etmediğini belirten sanık Nazir Ilgın son savunmasında, "Tasarlayarak herhangi bir eylemde bulunmadım. O gün beni oraya Ceylan çağırdı. Hatta eve davet etti. Böyle bir niyetim olsaydı evde bunu gerçekleştirirdim. Olaydan önce beni aşağıladı. Bana sinkaflı sözlerle hakaret etti. Yeni erkek arkadaşının kendisine benim alamadığım elbiseyi aldığını söyledi. Ben de bu nedenle gözümü kapatıp elbiseye zarar vermek istedim. Ancak yaralandı. Öldürme kastıyla hareket etmedim. Ben şiddete eğilimli bir kişi değilim. Daha önce böyle bir olaya karışmadım. Şikayetçiyle uzlaşmak ve zararını karşılamak istiyorum. Yaralama suçundan cezalandırılmayı talep ediyorum" dedi. Sanık Ilgın son sözünde ise "Olaydan dolayı çok pişmanım. Tutuklu olmaktan dolayı ekonomik olarak da çok mağdur oldum. Son işyerim kapanmak üzere tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu. Sanık avukatları da müvekkillerinin öldürme kastıyla hareket etmediğini, kasten yaralama suçundan cezalandırılmasını gerektiğini ileri sürdüler.