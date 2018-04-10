Ceylan'ın kızı Melodi büyüdü! İşte son hali

Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, son haliyle herkesi şaşırttı

"En büyük şansım..."

1 / 13 Şarkıcı Ceylan'ın Erhan Bozkurt ile evliliğinden dünyaya gelen kızı Melodi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi'nden 2015 yılında mezun olmuştu.

2 / 13 Yüksek Lisans için Kanada'ya giden Melodi, güzel haberi sosyal medya üzerinden annesi ve takipçileri ile paylaştı.

3 / 13 'Sana diplomamı ve onur belgemi getiriyorum anne!' diyen Melodi, çocukluğuna ait fotoğrafı sayfasında yayınladı.

4 / 13 "Evet bu yazımda mütevazılığı ilk defa bırakıyorum... Sen öyle güzel bir annesinki anlatmaya kelimelerim yetmez. Onca işine gücüne rağmen bana hem annelik hem babalık yaptın. Öyle güzel yetiştirdin ki beni hem çok güzel mantı açar, yemekler tatlılar yapar; hem dans eder... hem şarkı besteler, söyler... hem sayfalarca şiirler yazar, hem gezer tozar... hem de devlet okulunu kazanır üstüne dereceyle bitiririm.

5 / 13 Okulunun boş günlerinde Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı'nda senelerce gönüllülük yapmış çocuklara dersler anlatmış, Altı Nokta Görme Engelliler Derneği'nde görme engellilere dersler anlatıp onları e-kpps ve açıköğretim sınavlarına hazırlamış, birçok sosyal sorumluluk projelerinde yer almış her zaman ülkesine yararlı olmaya çalışmış dolu dolu bir insan olduysam sebebi sensin

6 / 13 Ben ki burada bile kütüphanede çocuklara kitap okur, ödev yaptırır, evsizlere yardımcı olur bir yetişkin oldum ve Kanada’da ayaklarımın üstünde aslanlar gibi durdum sayendedir! Bana verdiğin ve aşıladığın değerlerdendir! Beni şımarık büyütmediğin için sana çok teşekkür ediyorum.

7 / 13 Yakında mezun oluyorum... Yazın sana yüksek lisans diploması ve yine onur belgesi getiriyorum çünkü senin evladın olmak zekalı, başarılı olmak demek... Seni çok seviyorum dünyalar güzelim, iyikim, en büyük şansım... @ceylanmuzik"

8 / 13 Melodi'nin yıllar içindeki değişimi de gözlerden kaçmadı...

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