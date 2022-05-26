Ceylan kimdir? 2. Sayfa konuğu Ceylan kaç kez evlendi? Nereli ve kaç yaşında, kızı kim?

Ceylan, 26 Mayıs 2022 Perşembe günü 2. Sayfa magazin programının canlı yayın konuğu olacak. Seslendirdiği 'Antebin Hamamları', 'Bir Sivaslı Uğruna', 'Kızım Seni Ali'ye Vereyim Mi?' gibi şarkılarla bilinen ünlü isim, merak konusu oldu. Peki Ceylan kimdir? 2. Sayfa konuğu Ceylan kaç kez evlendi? Nereli ve kaç yaşında, oğlu kim? Ünlü şarkıcının hayatı, biyografisi ve müzik kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan, (Ceylan Avcı) 26 Haziran 1974 tarihinde İstanbul'da doğdu. Zaza asıllı Türk halk müziği ve arabesk müzik sanatçısı Ceylan küçük yaşta şöhret oldu.

Ceylan henüz 10 yaşında iken şarkıcılık yapmaya başladı. O dönemde seslendirdiği eserlerle geniş kitleler tarafından tanındı.

Çocukluk yılları Almanya'da geçen Ceylan, 1983 yılında girdiği bir müzik yarışmasında birinciliği kazandı. 1984 yılında ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönen Ceylan, 10 yaşındayken ilk albümünü yaptığında herkes onu küçük "Küçük Ceylan" olarak tanıdı. 1986 yılında çıkardığı üçüncü albümü "Seni Sevmeyen Ölsün" 1.300.000 satış rakamına ulaştı.

Kral TV tarafından 1999 yılı ve 2001 yılında iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilen Ceylan, 2005 yılında çıkardığı "Ah Gönlüm" albümü ile Mü-yap tarafından altın plak almaya hak kazandı. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

2. SAYFA KONUĞU CEYLAN KAÇ KEZ EVLENDİ?

Ceylan ilk evliliğini 1991 yılında halasının oğlu Erhan Bozkurt ile yaptı. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır.

Ceylan 2000 yılında ise İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile dünyaevine girdi ama bu evlilik 2002 yılında sona erdi.

Ceylan üçüncü evliliğini ise 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yaptı. Bu evlilik 1 yıldan az sürdü ve çift olaylı bir şekilde boşandı.

20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında bitti.

CEYLAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

48 yaşındaki ünlü şarkıcı Ceylan, Zaza asıllı asıllıdır. Ünlü şarkıcının seslendirdiği çok sayıda eser vardır.

CEYLAN'IN KIZI KİM?

Ceylan'ın 1991 yılında Erhan Bozkurt ile olan evliliğinden Melodi adında kızı vardı.

CEYLAN'IN ALBÜMLERİ NELERDİR?

Yaktı Beni (1984, Şah Plak)

Bir Gün Bana Döneceksin (1984, Şah Plak)

Kaderin Tuzakları (1985, Şah Plak)

Yolun Açık Olsun/Garip Anam (1985, Şah Plak)

Seni Sevmeyen Ölsün (1986, Şah Plak)

Sevmek Günah mı/Asker Türküsü (1986, Şah Plak)

Bırakmam Seni (1987, Şah Plak)

Sev Beni Seveyim Seni (1988, Şah Plak)

Sana da Güvenilmez/Ağlama Yar (1988, Şah Plak)

Vallah - Hep Ezildim (1989, Ceylan Müzik)

Allah Aşkına (1989, Cem Müzik)

Kadersiz Doğmuşum/Arabacı (1990, Ceylan Müzik)

Beni Bende Bitirdiler (1990, Ceylan Müzik)

Gurbet Yolcusu (1991, Şenay Müzik)

Hayret Nasıl Yaşıyorum (1991, Bayar Müzik)

Geri Ver Beni (1992, Bayar Müzik)

Şantaj & Montaj (1993, Özdemir Plak)

Kritik Etme Beni (1994, Özdemir Plak)

Kır Çiçeğim/Ayrılmam (1995, Özdemir Plak)

Canımdan Ayırdılar (1996, Ozan Video)

Güldestim (1997, Prestij Müzik)

Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo (1998, Prestij Müzik)

Zeyno (2000, İdobay)

Can Cana (2001, Universal-S Müzik)

Söyle (2003, S Müzik)

Gelsene (13 Ocak 2004, Özdemir Plak)

Ah Gönlüm (8 Nisan 2005, Özdemir Plak) (Mü-yap sertifikası: Altın)

Pirimi Ararım (1 Eylül 2006, Prestij Müzik)

Sana Söz (23 Mart 2007, Özdemir Plak)

Bir Daha mı? (10 Kasım 2008, Özdemir Plak)

Türkülerin Ceylan'ı (2009, Seyhan Müzik)

Ceylan Arabesk (2011)

Kendisi Lazım (2012)

Hım Hım Yar (Entarisi Dım Dım Yar) (2014)

Bana Bir Şey Söyle (2014)

Ceylan'dan 2016 (2016, Ceylan Müzik)

Ceylan'ın çıkardığı single'lar:

"Çeker Giderim" (2014)

"Koptum Bu Gece" (feat. Melodi) (2017)

"Kara Kız Kurbanın Olim" (2017)

"Tillillo" (2018)

"Severim Ama Güvenemem ki" (feat. Melodi) (2019)

"Mamudo 2019" (2019)

"Cennetim Ol" (2019)

"İlle de Sen" (2020)

"Ne Feryat Edersin Divane Bülbül" (2020)

"Bir Sivaslı Uğruna" (2020)

"Islanmış Kirpiklerin" (2021)

"Birileri Kandırmış" (2021)

"Mashup" (2021)

"Senin Kadar Hiç Kimseyi Sevmedim" (2021)

"Eski Tadım Yok Artık" (2021)

"Sen Affetsen Ben Affetmem" (2022)

"Yansın Ankara" (2022)



