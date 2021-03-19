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Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında? Ceylan evli mi?

19.03.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ceylan, her Cumartesi Star TV’de yayınlanan İbo Show’un bu haftaki yeni bölümüne konuk oluyor. Başarılı bir şarkıcı olan Ceylan’ın Zaza kökenli olduğu biliniyor. Ceylan, zaman zaman basında yer alan haberleri ve katıldığı televizyon programları ile gündemde kendi sık sık yer buluyor. Ceylan, başarılı şarkıları ve sesiyle Türk halk müziği ve arabesk müziğinin popüler isimleri arasında yer alıyor.

Ceylan kimdir? Ceylan kaç yaşında? Ceylan evli mi?

20 Mart Cumartesi günü yayınlanacak olan İbo Show’un konukları arasında yer alan Ceylan, birçok sinema filminde de rol almıştır. Başarılı şarkıcı Ceylan, “Seni Sevmeyen Ölsün” albümü ile büyük başar elde etmiştir. Ceylan olarak bilinen şarkıcının gerçek adı ise, Ceylan Avcı’dır.

CEYLAN KİMDİR?

Ceylan ya da gerçek adıyla Ceylan Avcı, 25 Haziran 1974’te İstanbul Fındıkzade’de doğmuştur. Ceylan, aslen Tunceli’lidir. İlk sahne deneyimini daha yedi yaşında Almanya'da babası ile birlikte düğün salonlarında yaşamıştır. 1983 yılında girdiği bir yarışmada ilk birinciliğini kazanmıştır. 1984 yılında Türkiye'ye dönerek ilk kasetini çıkarmıştır. Sanatçı birçok albüm çıkarmış, birçok da sinema filminde rol almıştır.

"Seni Sevmeyen Ölsün" albümü 1,3 milyon satış rakamına ulaşmayı başarırken, "Ah Gönlüm" albümü Mü-yap tarafından altın plak ile ödüllendirilmiştir. Kral TV tarafından iki kere En İyi Kadın THM sanatçısı seçilmiştir.

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1991 yılında Halasının oğlu Erhan Bozkurt ile Almanya'da evlenen Ceylan'ın ilk evliliği çok uzun sürmedi. Ceylan'ın bu evlilikten 1992 yılında dünyaya gelen "Melodi" adından bir kızı vardır. 2000 yılında İbrahim Tatlıses'in oğlu Ahmet Tatlı ile evlenen Ceylan'ın bu evliliği 2002 yılında bitti. Üçüncü evliliğini 2006 yılında türkücü Murat Kurşun ile yapan Ceylan'ın bu evliliği de 1 yıldan kısa sürdü. 20 Eylül 2011 tarihinde iş adamı Güncal Tanören ile dünya evine giren Ceylan'ın bu evliliği 2012 yılında noktalandı.

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ALBÜMLERİ

  • Yaktı Beni
  • Kaderin Tuzakları
  • Seni Sevmeyen Ölsün
  • Bırakmam Seni
  • Sev Beni Seveyin Seni
  • Vallah - Hep Ezildim
  • Birgün Bana Döneceksin
  • Şantaj & Montaj
  • Kritik Etme Beni
  • Canımdan Ayırdılar
  • Güldestim
  • Ağlayı Ağlayı - Le Le Kirvo
  • Can Cana
  • Pirimi Ararım
  • Zeyno
  • Söyle
  • Gelsene
  • Ah Gönlüm (Mü-yap sertifikası: Altın)
  • Sana Söz
  • Bir Daha Mi?
  • Türkülerin Ceylan'ı
  • Allah Askina
  • Ceylan Arabesk
  • Kendisi Lazım
  • Hım Hım Yar
  • Bana Bir Şey Söyle

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 1 yorum
ibonun eski manitası ibonun oğlu ahmet bunla evlendi ataları açıldı benim eski manita ile naaıl evlenirsin oğlum diye kavga ettiler hatta.. nasıl büyük bir rezillik

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