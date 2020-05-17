MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Ceylan modaya uydu yine imaj değiştirdi! Geçmişten bugüne inanılmaz değişim

Ceylan modaya uydu yine imaj değiştirdi! Geçmişten bugüne inanılmaz değişim

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 12:07 | Son Güncelleme

Türkücü Ceylan YouTube’daki Ceylan Müzik kanalından 'Ne Feryad Edersin Divane Bülbül' türküsünü yayınladı. Ceylan yeni şarkısı için yine imaj değiştirdi. Ceylan'ın yeni imajı yine gündem oldu. İşte ünlülerin geçmişten bugüne yaşadıkları değişimler...

Türkücü Ceylan karantina sürecinde yeni şarkısı paylaştı. Zaman zaman değişimiyle gündeme gelen Ceylan yine imaj değiştirdi.

Tasarım botları ve kot tulumuyla dikkat çeken Ceylan’ın yeni tarzı hakkında hayranları "Türkü Elazığ’dan, stil New York’tan" yorumları yaptı.

Son zamanlarda oyunculardaki Jean tulum modası hakkındaCeylan; "herkese çok yakışmış ama ben bu fotoğrafları 4 ay önce çektim" dedi. Ceylan çıkacak tartışmalara önden açıklık getirmiş oldu.

Ceylan daha önce de tarzıyla Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Değişimiyle şaşırtan Ceylan'a hayranları "daha fazla estetik yaptırma" yorumlarında bulundu.

İşte ünlülerin geçmişten bugüne inanılmaz değişimleri...


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yokBurcu Esmersoy: Bu hayatta utanacak bir şeyim yok
Talk show itirafı: Başarılı olamamıştımTalk show itirafı: Başarılı olamamıştım
İşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdiİşte Benim Stilim'de ünlenmişti! Evrim geçirdi
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Kanında antikor tespit edildi gündem karıştı! Çarpıcı iddia

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

Meteoroloji'den 7 il için kritik uyarı

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

4 yıl sonra tuzağa düşürüp sokak ortasında öldürdü

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Süleyman Soylu sosyal medyada gündem oldu!

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Korkunç olay! Yakılarak camdan mı atıldı?

Tecavüz çağrıları ve ölüm tehditleriyle ilgili harekete geçti

Tecavüz çağrıları ve ölüm tehditleriyle ilgili harekete geçti

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

Kötü haberi aldı! Mess'li ilk paylaşım: 'Acı günümde...'

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Acun Ilıcalı'nın paylaşımına Şeyma Subaşı'dan yorum!

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Esra Erol'a canlı yayında büyük sürpriz! Gözyaşlarına boğuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Demet Akalın'dan şok İrem Kanan yorumu! Binlerce yorum geldi

Şaşırtan yorum! Binlerce yorum geldi

Ata Demirer'den talk show itirafı

Talk show itirafı: Başarılı olamamıştım

Mehmet Ali Erbil'in kızı Sezin Erbil kızını ilk kez paylaştı

İlk kez paylaştı! Beğeni yağdı

Deniz Seki'den Beyaz Show paylaşımı! 'Eski Deniz'i...'

Beyaz Show paylaşımı! 'Eski Deniz'i...'

Survivor'da eleme adayı kim oldu? Nisa'nın kararı olay oldu

Survivor Nisa'nın kararı!

Selin Ciğerci Kerimcan'ın ablasının o sözlerini unutmadı

Aldığı son model arabayla Kerimcan'ın ablasına yanıt verdi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.