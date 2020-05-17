Ceylan modaya uydu yine imaj değiştirdi! Geçmişten bugüne inanılmaz değişim

Türkücü Ceylan karantina sürecinde yeni şarkısı paylaştı. Zaman zaman değişimiyle gündeme gelen Ceylan yine imaj değiştirdi.

Tasarım botları ve kot tulumuyla dikkat çeken Ceylan’ın yeni tarzı hakkında hayranları "Türkü Elazığ’dan, stil New York’tan" yorumları yaptı.

Son zamanlarda oyunculardaki Jean tulum modası hakkındaCeylan; "herkese çok yakışmış ama ben bu fotoğrafları 4 ay önce çektim" dedi. Ceylan çıkacak tartışmalara önden açıklık getirmiş oldu.

Ceylan daha önce de tarzıyla Elçin Sangu'ya benzetilmişti. Değişimiyle şaşırtan Ceylan'a hayranları "daha fazla estetik yaptırma" yorumlarında bulundu.

İşte ünlülerin geçmişten bugüne inanılmaz değişimleri...



