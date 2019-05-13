Ceylan yavrusu sürüye karıştı

Hatay’ın Kırıkhan ilçesinde, küçükbaş hayvan sürüsüne karışan "gazella gazella" türü dağ ceylanı yavrusu Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’na teslim edildi.

Kırıkhan’a bağlı İncirli Mahallesi’nde çobanlık yapan Mehmet Habeş, otlattığı koyun ve keçilerini ahıra getirdiğinde hayvanların arasına karışan yavru ceylanı fark etti. Habeş, yavru ceylanı Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’na teslim etti. Hayvanlarını otlatırken su içmek için göle gelen ceylan sürüsünün kendisini görünce kaçtığını belirten Habeş, "Koyun ve keçilerimi otlattıktan sonra geri döndüm. Hayvanlarımı ahıra getirdiğimde aralarındaki dağ ceylanı yavrusunu fark ettim. Hemen alarak burada bulunan Hatay Dağ Ceylanları Üretim İstasyonu’na teslim ettim” dedi.

Yavrunun, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya bulunan "gazella gazella" cinsi dağ ceylanı olduğu belirtildi.



