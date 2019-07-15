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Ceylanlar, Şanlıurfa dağlarında takipte

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 10:32 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA’da nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'kursaklı ceylanlar' kent dağlarına bırakıldı.

Ceylanlar, Şanlıurfa dağlarında takipte

Ali LEYLAK/ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’da nesilleri tükenme tehlikesi altında olduğu için koruma altına alınan 'kursaklı ceylanlar' kent dağlarına bırakıldı. Yasa dışı avlanmaya karşı 24 saat korunan ceylanların sayısı bu sayede artış gösteriyor.
Kentte son yıllarda sayılarının azalmasıyla Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce doğal ortamlarında koruma altında tutulan ve gazella subgutturosa (kursaklı ceylan) adı verilen türdeki ceylanlar, Şanlıurfa-Suruç Karayolu üzerindeki 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'ndan belirli aralıklarla Kızılkuyu Yaban Hayatı Geliştirme Sahası'na bırakılıyor. 200 bin dekarlık alandaki doğal ortamda yaşamlarını rahatça sürdüren ceylanların bir kısmı, davranış ve ekolojileri ile yaşamsal faaliyetlerine yönelik verilerin elde edilmesi amacıyla GPS cihazı ile takip ediliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekipleri, ceylanların bakımları ve beslenmeleriyle özel olarak ilgileniyor. 75'inci Yıl Ceylan Üretme İstasyonu'nda koruma altında yetiştirilen ceylanların bir kısmı doğaya bırakılırken, 250-300 ceylan ise sürüler halinde 200 bin dekarlık alanda doğal ortamda yetiştiriliyor. Bu yıl 70 civarında ceylanın doğduğunu belirten yetkililer, 20 kişilik ekiple ceylanları korumak için 24 saat önlem aldıklarını kaydetti. Koruma altındaki ceylanların avlanması ve dokunulması durumundan çok ağır cezaların bulunduğunu kaydeden yetkililer, bölgenin turizm amaçlı kullanılması için gerekli girişimlerin bakanlık nezdinde yapıldığını bildirdiler.

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