HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.07.2020 20:45 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar Belediye Başkanı Feyyaz Soylu'nun makamında gerginlik çıktı. Bir kişinin silah kullanmaya kalktığı olayın ardından 3 kişi gözaltına alındı.

Ceylanpınar Belediyesi'nde gerginlik: 3 gözaltı

İddiaya göre, öğleden sonra Ceylanpınar Belediyesi'ne gelen 3 kişi, Belediye Başkanı Feyyaz Soylu ile arasında görüştükleri sırada gerginlik çıktı.

KORUMA TARAFINDAN ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Nedeni bilinmeyen gerginlikte yanındaki silahı kullanmaya kalkışan kişi belediye başkanının koruması tarafından etkisiz hale getirildi. İhbar üzerine gelen polisler Soylu'nun görüştüğü 3 kişiyi gözaltına aldı.

BELEDİYE ÖNÜNDE TOPLANDILAR

Bu sırada olayı duyan belediye başkanının akrabası ile gözaltına alınan kişilerin yakınları da belediye önünde toplandı. Taraflar arasında çıkan kısa süreli gerginlik polisin müdahalesi ile engellendi.

Yaşananların ardından Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin ile İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş birlikte Ceylanpınar'a gitti. Olayla ilgili bilgi alan Vali Erin, Ceylanpınar Belediye Başkanı'nın darp edildiğine yönelik iddiaların doğru olmadığını ifade ederek, kısa süreli gerginliğin kontrol altına alındığını ifade etti. (DHA)
ceylanpinar-belediyesinde-gerginlik-3-gozalti_2437_dhaphoto3

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı Pandemi sonrası yeni dünyada dijital dönüşüm hız kazandı
Sümela Manastırı'na özel internet sitesiSümela Manastırı'na özel internet sitesi
İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...İşte 2020'nin fiyat/performans açısından en iyi tablet modelleri! Çok daha ucuza...

En Çok Okunan Haberler

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

9 çocuklu türkücü ifşa oldu! Şoke eden mesajlar

Sercan ve Aycan'ın Çeşme tatili! Arabada giderken...

Sercan ve Aycan'ın Çeşme tatili! Arabada giderken...

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Muharrem İnce yeni parti kuruyor iddiası

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan önemli açıklamalar

Anket sonucunda Mansur Yavaş öne çıktı

Anket sonucunda Mansur Yavaş öne çıktı

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

YKS sonucunu öğrenince ortadan kaybolmuştu! Flaş gelişme

İlginizi Çekebilir

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Sözünü tuttu! YKS birincisi öğrencisine bakın ne hediye etti

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Şehri karıştıran yasak aşk iddiası

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

Türkiye rekoru kırdı, verilen ödül şaşırttı!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

MSB işçi kura sonuçları açıklandı mı? MSB İşkur kura sonuçları!

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Askerleri taşıyan otobüs kaza yaptı! Şehit ve yaralılar var

Diğer Haberler
İletişim Başkanlığından Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

Sümela Manastırı'na özel internet sitesi

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 17 milyonu aştı

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs vaka sayısı 17 milyonu aştı

Üsküdar’da boğa kurtarma operasyonu

Üsküdar’da boğa kurtarma operasyonu

İçişleri Bakanı Soylu'dan 81 ilin yöneticileriyle kritik koronavirüs toplantısı

Soylu'dan kritik koronavirüs toplantısı

29 Temmuz Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca açıkladı: İşte Türkiye'de son durum

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

Sosyal medya ayağa kalktı: Gamze'ye ses ol

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.