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Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.10.2020 21:17 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Suriye uyruklu Hedra Şuveg (18) öldü, 11 kişi ise yaralandı.

Ceylanpınar’da tarım işçilerini taşıyan minibüs devrildi: 1 ölü, 11 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar-Akçakale karayolunun 70’inci kilometresinde meydana geldi. Tarlada çalışan işçileri evlerine götüren sürücüsünün ismi öğrenilmeyen minibüs, kontrolden çıkarak devrildi.

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Kazada minibüste bulunan ve çoğunluğu Suriyeli tarım işçilerinden oluşan yaralılar ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla Ceylanpınar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Acil serviste tedavi altına alınan yaralılardan Hedra Şuveg müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların tedavisine devam edilirken, kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

DHA

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