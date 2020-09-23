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Ceylanpınar Gümrük Kapısında 37 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2020 10:48 | Son Güncelleme

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ceylanpınar Gümrük Kapısına Suriye’den gelen bir kamyonda yapılan kontrolde hayvan yeminin altına gizlenen 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.Şanlıurfa’da bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, “yemlik arpa” yükü ile Suriye’den geldiği beyan edilen Türkiye plakalı bir kamyon, riskli olarak değerlendirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Ceylanpınar Gümrük Kapısına Suriye’den gelen bir kamyonda yapılan kontrolde hayvan yeminin altına gizlenen 37 bin 500 paket sigara ele geçirildi.
Şanlıurfa’da bulunan Ceylanpınar Gümrük Kapısında gerçekleştirilen gümrük kontrol işlemlerinde, “yemlik arpa” yükü ile Suriye’den geldiği beyan edilen Türkiye plakalı bir kamyon, riskli olarak değerlendirildi. Detaylı kontrol için araçtaki hayvan yeminin tahliyesine karar verilerek araç dorsesinin kapakları açıldı. Araçta yüklü bulunan hayvan yemi boşaltıldığında, kamyonun dorsesinin zemininin tamamen sigara kartonları ile doldurulduğu görüldü.
Operasyon neticesinde toplam 37 bin 500 paket, yabancı menşeili, üzerinde TPDK bandrolü bulunmayan kaçak sigara ele geçirildi. Ele geçirilen sigaraların piyasa değerinin yaklaşık 630 bin lira olduğu belirlendi.
Olaya ilişkin olarak yürütülen soruşturmaya devam ediliyor.

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