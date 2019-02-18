HABER

Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyat

YAŞAM HABERLERİ  | 18.02.2019 14:12 | Son Güncelleme

SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.

Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyat

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'dan yola çıkan askeri araçlardan oluşan sevkiyat Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye ulaşan araçlar, güvenlik önlemleri arasında 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. İlçeye sevk edilen araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyatCeylanpınar sınırına askeri sevkiyatCeylanpınar sınırına askeri sevkiyatCeylanpınar sınırına askeri sevkiyat

Bu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldıBu İHA'nın amacı çok farklı! Tanıtımı yapıldı
Nilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdiNilüfer Caz Tatili, Omer Avital Qantar konseriyle sona erdi
Bursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıBursa'da uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Çileden çıktı: Orkidine kadar alıp...

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Dev havayolu şirketi iflas başvurusunda bulundu

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

İzmir’de iğrenç olay! Babasının cezalandırılmasını istedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Pakistan’da doktorlar grevde, hastalar zor durumda

Banka müdürüne silahlı saldırı

Banka müdürüne silahlı saldırı

Sahte şeyhe bir dava daha! 'Arka odada yalnızdık, kendisini taciz ettirdi'

Şahte şeyhle ilgili flaş gelişme! 'Taciz ettirdi...'

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şokunu yaşadılar

D-100 kenarında hurdacılar fark etti! Hayatlarının şoku...

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

Baba ile oğlunun ağlatan kavuşması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.