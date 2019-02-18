Ceylanpınar sınırına askeri sevkiyat

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- SURİYE sınırındaki Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine askeri araç sevkiyatı yapıldı.
Şanlıurfa'dan yola çıkan askeri araçlardan oluşan sevkiyat Ceylanpınar ilçesine ulaştı. İlçeye ulaşan araçlar, güvenlik önlemleri arasında 1'inci Hudut Bölük Komutanlığı'na giriş yaptı. İlçeye sevk edilen araçların sınır hattında konuşlandırılacağı belirtildi.
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