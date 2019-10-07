HABER

Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn’da teröristler panik halinde

YAŞAM HABERLERİ  | 07.10.2019 13:31 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından ABD’li güçlerin Suriye’den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı.

Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn’da teröristler panik halinde

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinin Suriye sınırında bulunan terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Rasulayn kentinde ABD askerlerin çekileceğini anlayan teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump’la yaptığı görüşmenin ardından ABD’li güçlerin Suriye’den çekilmeye başladıklarını açıklamıştı. Açıklamanın ardından Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Suriye’nin Doğusu’na yapılacak operasyon için emir bekliyor. PKK/YPG kontrolündeki Rasulayn kentinde teröristler panik halde sivil kıyafetlerle dolaşmaya başladı. Bölgede bir evin etrafı tellerle çevrildiği gözükürken, sınıra yaklaşık 400 metre ilerinde çadır kuran teröristler göze çarptı.

Ceylanpınar sınırındaki Rasulayn’da teröristler panik halinde

PARTNERGörüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!Görüşmeye gittiği şirket bikinili fotoğraflarını paylaştı!
İnşaat işçilerinin kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralıİnşaat işçilerinin kamyoneti devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
Yaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldıYaşlı adamın bastonu bulunmuştu, suda cansız bedenine ulaşıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

İmamoğlu'ndan canlı yayında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Erdoğan'dan flaş 'operasyon' açıklaması

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Maç sonrası eski hocasına saldırdı

Fatih Terim'den flaş karar

Fatih Terim'den flaş karar

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan ABD'ye 'operasyon' yanıtı

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

ABD'den flaş açıklama! Türkiye'nin yanında yer almayacaklar!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Mersin'de küçük çocuğa atılan tokat sonrası yeni gelişme

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

İstanbul'da 'derbi' cinayeti

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Yine kadın cinayeti! Yakınları sinir krizi geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Eşini bıçakladı, ölmesi için kimseyi yaklaştırmadı

Gölde boğulan genç kızın annesinin feryadı yürekleri dağladı

Feryadı yürekleri dağladı: Gelinlik giyecektin, kefen giydin

Fatih'te metruk binada yangın

Fatih'te metruk binada yangın

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Alev alan otobüsten son anda kurtuldular

Sokak ortasında, çevredeki çocuklara rağmen silahlı çatışma

Küçük çocuk silahlı çatışmanın ortasında kaldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.