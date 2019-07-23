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Ceylanpınar'a roket atılması

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.07.2019 09:49 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin düştüğü evde meydana gelen zarar gün ağarınca daha iyi gözlendi - Mahalle sakinlerinden Halil Çoban: "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim"

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine Suriye tarafından atıldığı değerlendirilen ve biri çocuk 6 kişinin yaralanmasına neden olan roketin düştüğü evde meydana gelen zararın boyutu gün ağarınca açıkça görüldü.

Turgut Özal Mahallesi'nde roketin düştüğü Yusuf Atan'a ait tek katlı evin damında delik oluştuğu ve pencerelerdeki camların kırılmış olduğu gözlendi. Evin avlusundaki cam ve beton parçaları ile dün geceden kalan tepsideki çay bardakları dikkati çekti.

Mahalle sakinlerinden Halil Çoban, AA muhabirine, roketin isabet ettiği eve yaklaşık 200 metre uzaklıkta oturduğunu belirtti.

Olay sırasında evinde akşam namazını kıldığını anlatan Çoban, "Büyük bir patlama sesi geldi. Evin içinde tüp patladı zannettim. Aradan 5 dakika geçmeden baktım polisler geldi, ambulanslar geldi. " dedi.

Mustafa Diken de olayı tüp patlaması sandıklarını aktararak, "Sonra komşunun evinden sesler duyduk ve buraya koştuk. Bir geldik olanlar olmuş. Arkadaşların hepsi yerde yaralanmışlar. Çok büyük bir gürültüyle gelmiş damdan içeriye girmiş roket. Allah vatandaşımıza, milletimize zeval vermesin." ifadesini kullandı.

Öte yandan, olayda yaralanan 7 yaşındaki Furkan Atan, Ceylanpınar Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardında taburcu edildi. Diğer yaralıların tedavileri çeşitli hastanelerde sürüyor.

Suriye'den dün akşam saatlerinde atıldığı değerlendirilen iki roketten birinin Ceylanpınar ilçesinde bir evin damına isabet etmesi sonucu biri çocuk 6 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan 2'si Şanlıurfa'ya sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Ceylanpınar roket yaralı

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