Ceylanpınar'da 2 PKK/PYD'li terörist yakalandı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde sınırı yasa dışı yollarla geçtikten sonra metruk bir binada gizlenen 2 PKK/PYD'li terörist, jandarma ekiplerince yakalandı.

Jandarma ekipleri, gece geç saatlerde Maden Mahallesi yakınlarında 2 teröristin sınırı geçtiğini belirledi. Ekipler takibe aldıkları teröristleri, girdikleri metruk binaya düzenlediği operasyonda yakaladı. Gözaltına alınan ve üzerlerinde teçhizat bulunmayan PKK/PYD mensubu teröristler, sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü.

