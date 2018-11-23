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Ceylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 23.11.2018 20:59 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.

Ceylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

Şafak SAĞ/CEYLANPINAR (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar ilçesinde, kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi, 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Ceylanpınar ilçesine bağlı Büyükçaylı Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Derviş (23) yönetimindeki kamyonet, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla atıp şarampole devrildi. Kazada sürücü İbrahim Derviş ile kamyonette bulunan Murat Derviş (21) Jagar Şefkat (24) ve ismi öğrenilmeyen bir kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıları Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

Ceylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralıCeylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralıCeylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralıCeylanpınar'da kamyonet şarampole devrildi: 4 yaralı

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