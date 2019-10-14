HABER

Ceylanpınar’da roket düşen evde yangın çıktı

YAŞAM HABERLERİ  | 14.10.2019 16:05 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezine peş peşe 2 roket düştü.

Ceylanpınar’da roket düşen evde yangın çıktı

Şanlıurfa’nın Rasulayn sınırındaki Ceylanpınar ilçe merkezine peş peşe 2 roket düştü. Roketlerden birinin isabet ettiği evde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Barış Pınarı Harekatı’nın gerçekleştirildiği Suriye’nin Rasulayn kentinden Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesine peş peşe 2 roket daha atıldı. Şehir merkezine düşen roketlerden biri bir eve isabet etti. Olay anında kimsenin bulunmadığı öğrenilen evde yangın çıktı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri tarafından yangına müdahale başladı.
Yangını söndürme çalışmaları sürerken, bugün Ceylanpınar’a atılan roket sayısı 27 oldu.

PARTNER Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki... Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran an! Soruyu bilemeyince öyle bir tepki verdi ki...
Samsun’da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandıSamsun’da tüfekle bir kişiyi yaralayan şahıs yakalandı
Konya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltıKonya’da uyuşturucu operasyonu: 9 gözaltı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Afyonkarahisar’da kadın cesedi bulundu

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

Facia! Metrelerce yüksekten fırladılar

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

MAKÜ'de öğretim görevlisinin kız öğrencileri taciz ettiği iddiası

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Freni boşalan TIR'ın şoförü kendisini dışarı atarak kurtuldu

Ormandan topladıkları mantarı yiyen 10 kişi, hastanelik oldu

Mantarlı akşam yemeği kabusa döndü!

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

İstanbul’da Barış Pınarı Harekatı’na destek konvoyu

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Beylikdüzü’nde TIR devrildi

Arazi kavgasında 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarından 1'i yakalandı

Katliam yapmışlardı! 5 ay sonra yakalandı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

Servis minibüsü park halindeki tıra çarptı: 4 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.