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Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Elif için tören

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:06 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristlerin saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim için Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde tören düzenlendi - Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin: - "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu iki ilçemize (Ceylanpına ve Akçakale) atılan havanlar ve patlayıcı mühimmatlar sonrasında hızlı bir şekilde bu terör yuvalarını darmadağın ettiler ve bundan sonra da etmeye Allah'ın izniyle devam edecekler"

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine, YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında şehit olan 11 yaşındaki Elif Terim için tören düzenlendi.

YPG/PKK'lı teröristlerin havanlı ve roketatarlı saldırılarında yaralanan ve kaldırıldığı Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayan Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı tabutu, törenin düzenleneceği Semerkand Camisi'ne getirildi.

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Törende Elif Terim'in 8 yaşındaki kardeşi Tuana da gözyaşı döktü. Elif Terim'in yakınları da tabuta sarılarak ağladı.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve millete baş sağlığı diledi.

Sabah iki şehidi daha ebediyete uğurladıklarını anlatan Erin, şehitlerin arasında Muhammed bebeğin de bulunduğunu ifade etti. Muhammed'in Suriye'den YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin baskısından ve zulmünden ailesiyle kaçarak tarih boyunca sığınak olan Türkiye'ye gelen ve burada hayata gözlerini açan bir bebek olduğunu aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Masumdu, suçsuzdu, günahsızdı. Bir süredir ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, vatanımızın bölünmez birlikteliğine yönelmiş ve hedef almış olan, kimler tarafından eğitildiği, hazırlandığı ve donatıldığını çok iyi bildiğimiz PKK, PYD, YPG terör örgütünün, ülkemizin sınırlarının hemen dibinde Suriye topraklarında oluşturulmaya çalışan ve hedefi, birliğimiz, istikbalimiz olan bir yapılanmanın olduğunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız uzunca bir süredir her vesileyle Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda kesinlikle ama kesinlikle devletimizin bekası ve milletimizin selametine yönelik olan bu tehdit unsurlarına, terör örgütlerine müsaade edilmeyeceğini ifade etmişti. Fırat'ın batısına yapılan başarılı harekattan sonra Fırat'ın doğusunda da yuvalanmış olan terör örgütlerine karşı çarşamba günü itibariyle Barış Pınarı Harekatı operasyonu başladı. Bu süre içerisinde çok şükür Mehmetçik'imiz, başarılarla, zaferlerle dolu olan tarihine büyük bir cesaretle, kahramanlıkla, metanetle ve titizlikle yeni zaferler ve başarılar eklemeye hazırlanıyor."

- "PKK'nın bir kez daha iç yüzünü gördük"

Dün gerçekleşen saldırılara dikkati çeken Erin, şunları söyledi:

"İç yüzünü bildiğimiz, metodlarına ve usullerine vakıf olduğumuz, 40 senedir masum, kadın, çoluk, çocuk demeden tehdit ve zorbalık usullerini dünyada en iyi uygulayan terör örgütlerinden bir tanesi olan PKK terör örgütünün bir kez daha iç yüzünü gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, milletin bağrından çıkan Mehmetçik'imiz bütün risklere ve tehditlere rağmen Fırat'ın doğusunda olduğu gibi batısında da hiçbir sivilin kılına zarar gelmesin diye büyük riskler alarak büyük bir bir titizlikle harekatı yürüttüğünü hepimiz biliyoruz. Terör örgütü bildiğiniz terör örgütü ve dün Suriye sınır Ceylanpınar ve Akçakale ilçemize sivillere yönelik attıkları mühimmatlar ve patlayıcılarla sivil vatandaşlarımızdan 4'ünü şehit verdik, ebediyete uğurluyoruz. Biri bebekti, bugün de yine tertemiz, pırıl pırıl, geleceğe umutla bakan 11 yaşındaki Elif'imizi uğurluyoruz. Bu bölgenin insanıyla, kültürüyle, değerleriyle, tarihiyle, gelenekleri ve örfüyle zerre miktarı ilgisi ve bağ olmayan bir terör örgütüdür. Bunu bir kez daha gördük. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bu iki ilçemize atılan havanlar ve patlayıcı mühimmatlar sonrasında hızlı bir şekilde bu terör yuvalarını darmadağın ettiler ve bundan sonra da etmeye Allah'ın izniyle devam edecekler."

- "Allah ordumuzu muzaffer etsin"

Barış Pınarı Harekatı'nın amacının Türkiye'nin güneyinde oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu paramparça etmek olduğunu aktaran Erin, şunları kaydetti:

"Bölgede huzuru ve barışı sağlamak, sınır bölgelerimizde yaşayan vatandaşlarımız başta olmak üzere Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin bütünlüğünü, bağımsızlığını ilelebet tesis etmek ama aynı zamanda Suriye'nin hemen kuzeyinde, bizim güneyimizde yerleşmiş olan bu terör örgütünün oradaki Kürt, Suriyeli Arap, Türkmen kardeşlerimiz üzerine kurmuş oldukları baskıya, zulme ve zorbalığa son vermektir. Bunu gerçekleştireceğiz Allah'ın izniyle. Bunu tamamladıktan sonra oradaki insanlarımız da bu zalimlerden, hainlerden, emperyalistlerin ve siyonistlerin oyuncağı ve uşağı olan bu teröristlerden temizledikten sonra vatandaşlarımızı güvenli bir ortama kavuşturmanın yanında, 7-8 yıldır Urfa'da, Ceylanpınar'da, Akçakale'de misafir ettiğimiz vatanından, toprağından kopup gelen Suriyeli kardeşlerimize oluşturacağımız güvenli bölgede yaşama imkanı sağlamış olacağız. Allah ordumuzu muzaffer etsin, devletimize, milletimize zeval vermesin."

İl Müftüsü Mehmet Taştan tarafından kıldırılan namazın ardından Elif Terim'in Türk bayrağına sarılı cenazesi bir süre omuzlarda taşındı.

Şehidin cenazesi daha sonra mahalle mezarlığında toprağa verildi.

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