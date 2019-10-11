Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Elif için tören

Törene şehidin hamile olan annesi Şaha, babası Halil İbrahim ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Aile, Çalışma ve Sosyal HizmetIer Bakan Yardımcısı Ahmet Koca, Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Mustafa Başoğlu, İl Jandarma Komutanı Albay Eyüp Sabri Kirişçi ile kurum amirleri ve askeri yetkililer katıldı. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Vali Abdullah Erin, burada yaptığı konuşmada, şehide Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve millete baş sağlığı diledi.

Sabah iki şehidi daha ebediyete uğurladıklarını anlatan Erin, şehitlerin arasında Muhammed bebeğin de bulunduğunu ifade etti. Muhammed'in Suriye'den YPG/PKK ve DEAŞ terör örgütlerinin baskısından ve zulmünden ailesiyle kaçarak tarih boyunca sığınak olan Türkiye'ye gelen ve burada hayata gözlerini açan bir bebek olduğunu aktaran Erin, şöyle devam etti:

"Masumdu, suçsuzdu, günahsızdı. Bir süredir ülkemizin bütünlüğünü, birliğini, vatanımızın bölünmez birlikteliğine yönelmiş ve hedef almış olan, kimler tarafından eğitildiği, hazırlandığı ve donatıldığını çok iyi bildiğimiz PKK, PYD, YPG terör örgütünün, ülkemizin sınırlarının hemen dibinde Suriye topraklarında oluşturulmaya çalışan ve hedefi, birliğimiz, istikbalimiz olan bir yapılanmanın olduğunu biliyorsunuz. Cumhurbaşkanımız uzunca bir süredir her vesileyle Fırat'ın batısında olduğu gibi doğusunda kesinlikle ama kesinlikle devletimizin bekası ve milletimizin selametine yönelik olan bu tehdit unsurlarına, terör örgütlerine müsaade edilmeyeceğini ifade etmişti. Fırat'ın batısına yapılan başarılı harekattan sonra Fırat'ın doğusunda da yuvalanmış olan terör örgütlerine karşı çarşamba günü itibariyle Barış Pınarı Harekatı operasyonu başladı. Bu süre içerisinde çok şükür Mehmetçik'imiz, başarılarla, zaferlerle dolu olan tarihine büyük bir cesaretle, kahramanlıkla, metanetle ve titizlikle yeni zaferler ve başarılar eklemeye hazırlanıyor."