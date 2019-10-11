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Ceylanpınar'da şehit olan 11 yaşındaki Mazlum toprağa verildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2019 14:01 | Son Güncelleme

YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in cenazesi Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi - Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler: - "Kimin sivilleri öldürdüğü apaçık ortada duruyor. Akçakale’de 9 aylık bir bebeğin yanı sıra 11 yaşındaki çocuklar şehit ediliyor" - Şehidin kuzeni Mehmet Sinan Kaya: - "YPG/PKK kesinlikle biz Kürtleri temsil etmiyor ve şehit olan çocuğumuz da Kürt çocuğuydu"

Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerden düzenlediği ve sivilleri hedef alan saldırılarda şehit olan 11 yaşındaki Mazlum Güneş'in cenazesi, toprağa verildi.

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesine YPG/PKK'lı teröristlerce düzenlenen havanlı ve roketatarlı saldırılar sırasında ekmek almak için fırına giderken şehit olan Mazlum Güneş için Siverek ilçesine bağlı Ayvanat Mahallesi’ndeki Abdulkadir Geylani Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene, çocuğun ailesi ve yakınlarının yanı sıra Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Belediye Başkan Vekili Muzaffer Kıran, 107. Topçu Alayı Komutan Vekili Yarbay Serdar Analı, İlçe Jandarma Komutanı Hayri Yazıcı, İlçe Emniyet Müdürü Teoman Şahin, Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, daire müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

Küçük Mazlum'un tabutu, cenaze namazının ardından doğduğu Sofuca Mahallesi’ne götürülerek, mahalle mezarlığında göz yaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Şehidin baba evine Türk bayrağı asıldı.

Siverek Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, terör örgütünün her zaman olduğu gibi yine sivilleri hedef aldığını söyledi.

11 yaşında masum bir çocuğu toprağa vermenin üzüntüsünü yaşadıklarını anlatan Çiftçiler, YPG/PKK'lı teröristlerin bütün dünyanın gözü önünde sivilleri vurduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Kederli ailesine başsağlığı diliyorum. Milletimiz, devletimiz hep beraber birlik içerisinde harekata sınırsız destek veriyoruz ve ordumuzun morali son derece yerinde. Güçlü ve kuvvetli bir şekilde bütün terör odakları temizlenene kadar harekata devam edeceğiz. Hassasiyetimiz çocuklara, sivillere ve kadınlara bir zarar gelmemesi yönündedir. Bu titizlikle yürütülüyor. Bütün milletimize başsağlığı diliyorum. Allah ordumuzu muzaffer kılsın. Sivil yerleşim yerlerine havan ve roketlerle saldırıda bulundular. Kimin sivilleri öldürdüğü apaçık ortada duruyor. Akçakale'de 9 aylık bir bebeğin yanı sıra 11 yaşındaki çocuklar şehit ediliyor. Bütün dünyanın ve kamuoyunun bilmesi gerekli ki Türk ordusu sivilleri hedef almaz, önceliği sivillerdir. Son terörist yok edilene kadar ısrarla bu faaliyet yürütülecektir."

Şehit Mazlum Güneş'in kuzeni Mehmet Sinan Kaya da Mazlum'un 11 yaşında, kimseyle kavgası, savaşı olmayan bir çocuk olduğunu ifade ederek, "Sadece ailesine fırından ekmek almaya gitmişti. O anda Suriye tarafındaki teröristlerin attığı füzeden kafasına ve vücuduna isabet eden şarapnel parçasıyla şehit oldu. Şunu söylemek istiyorum ki YPG/PKK kesinlikle biz Kürtleri temsil etmiyor ve şehit olan çocuğumuz da Kürt çocuğuydu. Bu yüzden şunun iyi bilinmesini istiyoruz, Kürt ayrıdır, terörist ayrıdır." diye konuştu.

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Ceylanpınar Mazlum Güneş roket Siverek Şanlıurfa şehit çocuk YPG/PKK

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