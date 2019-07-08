HABER

Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.07.2019 09:39 | Son Güncelleme

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ekimine başlanan ve 21 bin ton rekolte beklenen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesine katkıda bulunuyor.

Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı

Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) Ceylanpınar Tarım İşletmesinde ekimine başlanan ve 21 bin ton rekolte beklenen ayçiçeği, toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesine katkıda bulunuyor. Ay çiçeklerin açması ile araziler adeta sarıya boyandı.
Ceylanpınar Tarım İşletmesinde arpadan buğdaya, mercimekten mısıra, Antep fıstığından ayçiçeğine kadar çok sayıda ürün yetiştiriliyor. Önceden kuru tarım yapılan ve bu nedenle verim düşüklüğü yaşanan işletmede, bir süre önce ciddi yatırımlar sayesinde basınçlı modern sulama sistemi center-pivot’a geçildi. Bu kapsamda Ceylanpınar Tarım İşletmesinde toprağın uzun yıllar verimli kalabilmesi için tarlalara ayçiçeği ekiliyor. Bu yıl yaklaşık 80 bin dekarda ekimi yapılan ayçiçeğinden 21 bin ton civarında rekolte bekleniyor.
Ceylanpınar TİGEM’in Bitki Üretim Müdür Yardımcısı Muhammed Altıparmak yaptığı açıklamada şunları söyledi:
"Ayçiçeği kazık köklü bir bitki ve toprağı koruyor. Sürekli buğday, arpa veya mercimek ekemeyeceğimiz için ara sıra endüstri bitkisi ekip toprağı düzeltmemiz gerekiyor. Bundan dolayı her yıl farklı bölgelerde toprağı dinlendirmek adına ayçiçeği ekiyoruz. Bu yıl yaklaşık 76 bin dekarda ekim gerçekleştirdik ve ağustosta ayçiçeği hasadını gerçekleştireceğiz. Hasat sonunda 21 bin ton mahsul bekliyoruz."

Ceylanpınar’da tarlalar sarıya boyandı

PARTNER Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu Moloz ve çöplerle doluydu! 22 yıl sonra cennet oldu
Ay, Terazi burcuna giriyor!Ay, Terazi burcuna giriyor!
Ağaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyorAğaç oyarak yaptığı dekoratif ürünleri dünyaya satıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cem Yılmaz'dan destek geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

İktidarı kaybeden Çipras'tan dikkat çeken açıklama!

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Komşuda seçim heyecanı! Kazanan belli oldu

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Acun Ilıcalı'dan duygusal doğum günü paylaşımı

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

Uzun namlulu silahlarla dehşet saçtılar!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Konya'da mide bulandıran olay!

Konya'da mide bulandıran olay!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Bacak güzeli seçilmişti! Gözaltına alındı

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Erdoğan'dan flaş görevden alma ve atama kararları

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Pendik'teki trafik magandası ifade vermek için emniyette

Öküz ve eşek kılığına giren köylüler düğünlere renk katıyor

Kütahya'da ilginç anlar! Öküz ve eşek kılığına girip...

Günlük burç yorumları 8 Temmuz Pazartesi - Ay, Terazi burcuna giriyor!

Ay, Terazi burcuna giriyor!

15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay, 3 yıl sonra yaşananları anlattı

15 Temmuz Gazisi 3 yıl sonra o geceyi anlattı

Teröristlere yurt içi ve yurt dışında darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi

F-16'lar o bölgeleri bombaladı!

Eşinden ayrılınca bunalıma girdi, ikinci kez evini yaktı

Tiner döküp evini yaktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.