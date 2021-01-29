HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceylanpınar’da toplu köpek katliamı

Ceylanpınar’da toplu köpek katliamı

29.01.2021 19:06 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toplu köpek katliamı tepkiye neden oldu.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçesinde toplu köpek katliamı tepkiye neden oldu. Ceylanpınar Belediyesi, vahşetin sorumlularının bulunması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmanın sürdüğünü açıkladı.
Edinilen bilgiye göre olay, Ceylanpınar ilçe kırsalında yaşandı. Boş arazide birçok köpeği telef halde gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden ekipler, 7 köpeğin öldürülerek boş araziye atıldığını tespit etti.

“Vahşeti kınıyoruz”
Toplu köpek katliamı ile ilgili açıklama yapan Ceylanpınar Belediye Başkan Yardımcısı Adnan Daşkıran, vahşeti kınadıklarını belirtti. Daşkıran, “İlçe Jandarmamızdan gelen telefon aranması üzerine kırsalda 7 adet köpeğin ölü olarak bulunduğunu öğrendik. İhbar üzerine sağlık ve hayvan hizmetleri birim sorumlularımız olay mahalline gönderdik. Burada bizi derinden üzen nedeni ise henüz belli olmayan maalesef orada 7 köpek ölü olarak bulunmuştur. Bu olay belediye olarak hem bizi hem de ilçe halkını derinden üzmüştür. Biz belediye olarak bu konunun takipçisi olacağız. Çünkü hayvanlar bizim için değerlidir. Bu vahşete neden olanların bir an önce bulunup adli makamlara sevki konusunda belediye başkanımız son derece hassastır. Konuyu hassasiyetle takip etmekte ve bizlerde ekip olarak kendisini bu konuda ne gerekiyorsa dün olduğu gibi bugün yine bu özveriyle çalışmamızı devam ettireceğiz. Ceylanpınar Belediyesi’nin can dostlarına yönelik vahşetin sorumlularının bulunması için kolluk kuvvetleriyle birlikte çalışmalarımız sürüyor” ifadelerini kullandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor Yanında çalıştırdığı kişi kabusu oldu! Parasını çaldı, koronavirüs bulaştırmaya çalıştı, ölümle tehdit ediyor
CHP'den istifa eden Özcan Özel kimdir?CHP'den istifa eden Özcan Özel kimdir?
Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Snapchat hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!
1/

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

27 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Yüz yüze eğitim 15 Şubat'ta başlar mı? Özlü'den yanıt

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Kahreden olay! Polis memuru ve öğretmen eşi evde ölü bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Mezarlıkta şoke eden olay! Babasının mezarı başında bulundu

Diğer Haberler

Boğaziçi Üniversitesi'nde Kabe fotoğrafının yere serilmesine ilişkin soruşturma başlatıldı

Kabe fotoğrafının yere serilmesine soruşturma

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma anı görüntüleri ortaya çıktı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

Hakkari'de gösteri ve yürüyüşler geçici süreyle yasaklandı

İstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacak

İstanbullular dikkat! İki ilçede 8 saatlik su kesintisi olacak

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

29 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Son dakika! Akar açıkladı: Ortak merkez yarın açılıyor

Bakan açıkladı! Yarın açılıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.