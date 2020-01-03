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  4. Ceylanpınar’da üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

Ceylanpınar’da üç ayaklı oğlak görenleri şaşırtıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.01.2020 13:06 | Son Güncelleme

 ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve yürümekte zorlanmayan oğlak, görenleri şaşırtıyor.

ŞANLIURFA, (DHA)- ŞANLIURFA’nın Ceylanpınar ilçesinde, 3 ayaklı olarak dünyaya gelen ve yürümekte zorlanmayan oğlak, görenleri şaşırtıyor.
Ceylanpınar’ın Özbek Mahallesi'nde besicilik yapan Mehmet Tutal’a ait keçi, yaklaşık 2 ay önce üç ayaklı oğlak doğurdu. Ön sağ ayağı eksik olan ve başka sağlık sorunu bulunmayan oğlak, yürümekte zorluk çekmiyor. Yıllardır bölgede hayvancılıkla uğraştığını, böyle bir olayla ilk kez karşılaştığını belirten Tutal, oğlağın üç ayaklı olmasına rağmen yürüyüp, koştuğunu söyledi. Mehmet Tutal, doğum sonrası oğlağı veterinere muayene ettirdiklerini, bir ayağının olmaması dışında herhangi bir sağlık probleminin olmadığını belirterek şunları söyledi:
"Ben yıllardır hayvancılık işiyle uğraşıyorum. Ancak ilk defa böyle bir durumla karşılaştım. Bu yavruyu kim gördüyse şaşırıyor. 'Nasıl olur da üç ayakla yaşıyor, yürüyor' diye bana soruyorlar. Ama Allah'ın işi işte. Bu şekilde dünyaya geldi ve yaklaşık 2 aydır yaşıyor. Bu yavruyu satmayı ya da kesmeyi düşünmüyorum, sürümün içinde kalacak. Bir hatırası olsun diye satmayacağım. Çocuklarım da bu hayvanı çok sevdi. Onu kendi ellerimizle biberonla besleyip büyüttük. Bu vakte kadar ölmediyse bundan sonra da bir şey olmaz."
Ceylanpınar Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Hasan Teker ise hayvan sahibinin talebi üzerine üç ayaklı oğlağı görme imkanı bulduğunu, ilk defa karşılaştığı bir durum olması nedeniyle şaşırdığını söyledi. Oğlağı kendisinin de muayene ettiğini belirten Hasan Teker, küçükbaşlarda üç ayaklı doğumun çok nadir görülen bir durum olduğunu, hayvanın genel olarak herhangi bir sağlık problemi yaşamadığını dile getirdi.

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