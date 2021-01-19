YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Şanlıurfa
  4. Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

19.01.2021 14:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi yöre halkının hizmetine sunulacak.Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleriyle yöre halkının hizmetine verilmeye hazırlanıyor.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi yöre halkının hizmetine sunulacak.
Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleriyle yöre halkının hizmetine verilmeye hazırlanıyor. Soylu, "İlçemizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Binlerce insanımız günübirlik kazandıkları ile geçimini sağlıyor. İlçemizde şu anda bir buğday pazarı bile yok. Otogar yok, Galericiler Sitesi yok. İnsanlarımız evlerinden oto alım satımı yaparak ticaretini yürütmeye çalışıyor. Hatta ilçemizde bir mezarlık bile yok. Mevcut mezarlığın doluluk oranı yüzde 98’e ulaşmış durumda. Bu projecimiz için 97 dönümlük alan var ve o alanı mezarlığa tahsis edeceğiz. Viranşehir Çadır kenti içerisinde kalan alanda ise Organize Sanayi Bölgesi planımız var. Yaşam alanları projemiz var. Bunun yanı sıra bir de Millet Bahçesi ile 450 dönümlük spor kompleksi projemiz var. Yeşili bol olan yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. İlçemiz güzel bir ilçe ve bu projemiz mevcut güzelliği taçlandıracak. Özetle söylemek gerekirse Kepez Projesi, Ceylanpınar’ımızın Karaköprü’sü olacak” dedi.

Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
Bakan Selçuk'tan gazi eşine hediyeBakan Selçuk'tan gazi eşine hediye

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:05
Sabah
07:29
Öğle
12:40
İkindi
15:19
Akşam
17:42
Yatsı
19:01

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Akelçi Eczanesi
Haliliye
Dicle Eczanesi
Haliliye
Topçu Meydanı Eczanesi
Haliliye
Yunus Eczanesi
Eyyubiye
Nehir Eczanesi
Birecik
Miray Eczanesi
Halfeti
Ebrar Eczanesi
Harran
Tümünü Göster
Şanlıurfa ECZANELER
Şanlıurfa ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Vali Erin vatandaşlarla bir araya geldi

Karaköprü’de karla mücadele

Karaköprü’de karla mücadele

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

Göbeklitepe kar nedeniyle beyaza büründü

Vatandaşlara derman oluyor

Vatandaşlara derman oluyor

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Mesainin ilk gününde esnafı gezdi

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Haliliye’de projeler bir bir hayata geçiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.