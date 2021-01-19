Ceylanpınar’da yeni proje çalışmaları

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi yöre halkının hizmetine sunulacak.

Şanlıurfa’nın Ceylanpınar ilçe sınırlarında bulunan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (TİGEM) ait atıl durumdaki bir arazi Belediye Başkanı Feyyaz Soylu’nun girişimleriyle yöre halkının hizmetine verilmeye hazırlanıyor. Soylu, "İlçemizin ana geçim kaynağı tarım ve hayvancılık. Binlerce insanımız günübirlik kazandıkları ile geçimini sağlıyor. İlçemizde şu anda bir buğday pazarı bile yok. Otogar yok, Galericiler Sitesi yok. İnsanlarımız evlerinden oto alım satımı yaparak ticaretini yürütmeye çalışıyor. Hatta ilçemizde bir mezarlık bile yok. Mevcut mezarlığın doluluk oranı yüzde 98’e ulaşmış durumda. Bu projecimiz için 97 dönümlük alan var ve o alanı mezarlığa tahsis edeceğiz. Viranşehir Çadır kenti içerisinde kalan alanda ise Organize Sanayi Bölgesi planımız var. Yaşam alanları projemiz var. Bunun yanı sıra bir de Millet Bahçesi ile 450 dönümlük spor kompleksi projemiz var. Yeşili bol olan yeni bir yaşam alanı oluşturacağız. İlçemiz güzel bir ilçe ve bu projemiz mevcut güzelliği taçlandıracak. Özetle söylemek gerekirse Kepez Projesi, Ceylanpınar’ımızın Karaköprü’sü olacak” dedi.



