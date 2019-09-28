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Ceylin Atik davasında istinaf başvuruları reddedildi, dosya Yargıtay’da

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.09.2019 09:56 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kaybolduktan 3 gün sonra cesedi evlerinde bulunan Şükriye Türkmen'e(30) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile eşi Serkan Türkmen (37) ve Raziye Ö.'nün (62) beraat ettirilmelerine yapılan istinaf başvuruları reddedildi.

Ceylin Atik davasında istinaf başvuruları reddedildi, dosya Yargıtay’da

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, 10 yaşındaki Ceylin Atik'in kaybolduktan 3 gün sonra cesedi evlerinde bulunan Şükriye Türkmen'e(30) verilen ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası ile eşi Serkan Türkmen (37) ve Raziye Ö.'nün (62) beraat ettirilmelerine yapılan istinaf başvuruları reddedildi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, ret kararı üzerine dosyayı, Şükriye Türkmen’in yargılama boyunca Ceylin’i eşiyle birlikte öldürdüklerini söylemesini gerekçe göstererek, Yargıtay’a taşıdı.
Ödemiş 50'nci Yıl Ortaokulu öğrencisi Ceylin Atik, 10 Haziran 2017 günü, arkadaşlarıyla oynamak için Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evlerinin önündeki Kazım Karabekir Parkı'na gitti. Ceylin'in uzun süre ortalıkta görünmemesi ve eve dönmemesi üzerine dede Mustafa Atik ile babaanne Ülkü Atik, torunlarını merak etti. Çift tüm aramalarına rağmen torunlarını bulamayınca, Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne kayıp başvurusunda bulundu.
Sosyal medyadan da küçük kızın fotoğrafları paylaşılarak, bulunması için yardım istenirken, dede Mustafa Atik'in cep telefonuna, "Polise haber vermeyin. Torununu öldürürüz" yazılı mesaj geldi. Böylelilke anne babası ayrı yaşadığı için dedesi ve babaannesiyle kalan Ceylin'in kaçırıldığı anlaşıldı.
Polis, gelen mesajdan yola çıkarak, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Ceylin'in, en son parkın yakınındaki Şengül Sokak'ta bulunan apartmanın 4'üncü katında oturan komşuları oto tamircisi Serkan ve eşi Şükriye Türkmen'in evinde su içerken görüldüğü belirlendi. Serkan-Şükriye Türkmen çifte ile halaları Raziye Ö. yakalanıp, gözaltına alındı. Küçük kızın cansız bedeni ise çiftin evinde bulundu.
Tutuklanan Şükriye Türkmen ve Serkan Türkmen hakkında 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu, tutuksuz sanık Raziye Ö. hakkında da 'suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
Ödemiş Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki yargılama sonunda tutuklu sanıklardan Şükriye Türkmen'e 'çocuğa veya beden veya ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, tasarlayarak, canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Cezada indirim yapılmazken, Serkan Türkmen ve tutuksuz sanık Raziye Ö. beraat ettirildi. Kararla birlikte Serkan Türkmen de salıverildi.
İSTİNAF BAŞVURULARI REDDEDİLDİ
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, Atik ailesi avukatı ile savcılık, Serkan Türkmen’in ceza almayarak tahliye edilmesine ve Raziye Ö. hakkında verilen beraat kararına, itiraz ederek, istinafa başvurdu. Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 1. Ceza Dairesi, yaptığı inceleme sonunda itirazı reddetti.
Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan Şükriye Türkmen'in avukatının yaptığı istinaf başvurusu da kabul edilmedi.
BAKANLIK AVUKATI YARGITAY’A BAŞVURDU
Ret kararı üzerine Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Neslihan Ersoy Sevindik, Yargıtay’a temyiz başvurusunda bulundu. Sevindik, Şükriye Türkmen’in yargılama boyunca küçük kızı eşi Serkan Türkmen ile birlikte öldürdüklerini söylemesine rağmen sanığın ceza almamasını ve tahliye edilmesini başvuru gerekçesi olarak gösterdi. Dosya, Yargıtay’da incelendikten sonra kararlar onanacak.

FOTOĞRAF

Ceylin Atik davasında istinaf başvuruları reddedildi, dosya Yargıtay’da

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