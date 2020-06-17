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Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2020 07:02 | Son Güncelleme

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Altın fiyatlarında son durum nasıl? 17 Haziran 2020 anlık güncel altın kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram altın güne nasıl başladı? İşte detaylar…

Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (17 Haziran 2020 güncel altın fiyatları)

Çeyrek altın dün 622 lira, gram altın ise 379 lira cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılmaya başlanmıştı. Peki 17 Haziran 2020 altının gram fiyatları güne nasıl başladı? Mısır Çarşısı’nda güncel altın kuru ne kadar oldu? İşte bugün altında son durum detayları haberimizde…

Gram altın güne nasıl başladı?

Gram altının fiyatı güne yatay başlamasının ardından fiyatı 379,4 lira civarında işlem görmeye başlandı.
Dün, altının ons fiyatındaki düşüşe karşın dolar kurundaki yükselişle dengelenen gram altın, günü yatay seyirle 379,4 liradan tamamladı.
Yeni güne de yatay başlayan altının gram fiyatı, önceki kapanışın hemen üzerinde 379,4 lira seviyesinde seyrediyor.

17 Haziran 2020 çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Çeyrek altın 621 lira, Cumhuriyet altını da 2.559 liradan satılıyor.
Dün ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamaları sonrası sert bir şekilde dalgalanan altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,1 artışla 1.727 dolar seviyesinde bulunuyor.
Uzmanlar, Fed'in genişlemeci adımlara devam ettiğini belirterek, bu adımlara paralel dolardaki değer kaybının altının ons fiyatını desteklediğini kaydetti.
Fed'den yapılan açıklamada, bankanın İkincil Piyasa Kurumsal Kredi Tesisi (SMCCF) kapsamında şirket tahvili alacağı kaydedildi.
Bugün Almanya'da ZEW ekonomik görünüm endeksleri, ABD'de perakende satışlar, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı verileri ile Fed Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının izleneceğini aktaran uzmanlar, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.710 doların destek olarak öne çıktığını, gram altında ise 375-385 lira bandının izleneceğini bildirdi.


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