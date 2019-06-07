’Ceza’ adıyla bilinen ünlü rapçi Bilgin Özçalkan’ın hayatını kaybeden babası Danyal Özçalkan, Üsküdar’daki Çinili Camii’nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlanıyor.

\u2019Ceza\u2019 ad\u0131yla bilinen \u00fcnl\u00fc rap\u00e7i Bilgin \u00d6z\u00e7alkan\u2019\u0131n hayat\u0131n\u0131 kaybeden babas\u0131 Danyal \u00d6z\u00e7alkan, \u00dcsk\u00fcdar\u2019daki \u00c7inili Camii\u2019nde d\u00fczenlenen cenaze t\u00f6reniyle son yolculu\u011funa u\u011furlan\u0131yor.Herkes grip san\u0131yordu ama akci\u011ferinden \u00e7\u0131kan \u015foke etti!Hong Kong\u2019da Ejderhal\u0131 Tekne Festivali heyecan\u0131Cumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan yolda vatanda\u015flarla sohbet etti
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