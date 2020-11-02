HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

Ceza bekleyen sürücülerin kask sevinci

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.11.2020 12:05 | Son Güncelleme

Gaziantep’e jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri, ceza beklerken hediye edilen kaskın sevincini yaşadıYavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı.

Gaziantep’e jandarma trafik ekiplerinin gerçekleştirdiği trafik denetimine yakalanan kasksız motosiklet sürücüleri, ceza beklerken hediye edilen kaskın sevincini yaşadı
Yavuzeli ve Araban İlçe Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, Yavuzeli - Araban karayolu üzerinde denetim yaptı. Kaskı olmayan motosiklet sürücülerini durduran ekipler, ceza yazmayarak uyarılarda bulundu. Kaskın faydalarını anlatarak sürücüleri uyarıp bilgilendiren ekipler daha sonra motosiklet sürücülerine kask hediye etti. Jandarma ekipleri "bir şey olmaz deme, kaskını tak kafanı koru" sloganıyla durdurdukları motosiklet sürücülerini tek tek uyararak, aksi durumda cezai işlem uygulanacağını söyledi. Yaklaşık 3 saat süren uygulamada 47 motosiklet sürücüsüne kask hediye edildi.
Uygulamayı görünce ceza yazılacağını düşünen motosiklet sürücüleri ise ekiplerin kask hediyesini görünce çok mutlu oldu. Hem kaska kavuşmanın hem de ceza yemememin sevincini yaşayan sürücüler, ekiplere teşekkür ederek, "Artık kaskımız oldu. Kasksız yola çıkmayacağız" sözünü verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti Eleneceği günler öncesinden belli olmuştu! O yarışmacı böyle veda etti
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı?
1/
En Çok Okunan Haberler
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
58 saat sonra sevindiren haber! Yaralı olarak kurtarıldı
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Gülben Ergen isyan etti: Yere batsın...
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
Damat, yol kenarında gelini dövmüştü! Yeni gelişme
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
3 yaşındaki Elif Perinçek enkazdan sağ olarak çıkartıldı
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
MasterChef'te elenen yarışmacı belli oldu
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
İlginizi Çekebilir
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
'Buzdolabındaki bu parçanın ne işe yaradığını bilen var mı?'
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
Kan donduran olay! Başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş halde bulundu
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Bu akşam gökyüzüne bakanlar çok şaşıracak!
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Uzmanından korkutan açıklama: İlerleyen günlerde yine büyük bir deprem olabilir
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Çekiliş saati heyecanla bekleniyor
Diğer Haberler
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Yaralıları ayakta beklediler! O gecenin hikayesi ortaya çıktı
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor
Burhan Kuzu son yolculuğuna uğurlanıyor
Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı? 2 Kasım Sayısal Loto çekilişi saat kaçta yapılacak? 2 Kasım Sayısal Loto sonuçları sorgulama
75 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
10 saat sonra kurtarıldı! Enkaz altında yaşadıklarını böyle kaydetmiş
Diyanet'ten 'hutbe' açıklaması: Suç duyurusunda bulunulacak
Diyanet'ten flaş 'hutbe' açıklaması
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 2 Kasım İSKİ su kesintisi listesi!
2 Kasım İstanbul su kesintisi listesi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.