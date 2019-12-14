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Ceza, eksi 7 derecede, hayranlarının karşısına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.12.2019 11:29 | Son Güncelleme

ERZURUM'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken’de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu, hem coşturdu.

Turgay İPEK/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da, kar kalitesi, uzun pistleri, yakıcı güneşi, doğası ve son teknoloji tesisleriyle kış turizmin gözde kayak merkezlerinden Palandöken’de eksi 7 derecede hayranlarının karşısına çıkan Türk rap müziğinin sevilen ismi Ceza, hem coştu, hem coşturdu.
Palandöken'de Joy Grup organizasyonu ile bu yıl 4'üncüsü düzenlenen festikal kapsamında sevilen rapçi Ceza, dün gece Polat Erzurum Resort Oteli önünde kurulan sahnede, hayranlarının karşısına çıktı. Ceza, konser boyunca enerjisiyle büyük beğeni topladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü konser alanını hınca hınç dolduran müzikseverler, gece boyunca Ceza'nın coşkusuna eşlik etti. Türkiye'nin pek çok şehrinden Palandöken'e gelen müzikseverler, Ceza'nın ardından Anıl Piyancı ve Deeperise ile sabahın ilk ışıklarına kadar eğlendi.
Festivalin son gününde bu akşam After Ski etkinliğinde Pera, Mor ve Ötesi ile Abdullah İnal sahneye çıkacak.

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