Ceza indirimi düzenlemesinde flaş gelişme! Bu 5 suç kapsam dışı kalacak, 130 bin kişi yararlanacak

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, AK Parti’nin hukukçu kurmayları, yapılacak ceza infaz indirimlerinin ileride ‘Rahşan affına’ dönüşmemesi için, kapsama girecek suçların sınırlarının net olarak çizildiğini ve yapılacak indirimlerle cezaevinden çıkacakların şartla salıverme şartlarını sağlamaları gerektiğine işaret etti. AK Parti kaynakları “İnfazın, açık veya kapalı cezaevi dışındaki, bir şekilde yerine getirildiği hâllerde ayrıca bir indirim olmayacak. Yani çıkarılacak düzenleme, hâlihazırda cezaevinde olanları kapsayacak ve infazın dışarda geçirilmesi olarak adlandırılacak. Bu düzenlemeden yararlanacakların şartı salıverme veya denetimli serbestlik adı altında cezalarını cezaevi dışına tamamlamaları öngörülüyor” dedi. AK Parti kaynakları, mevcut yasalara göre hâlihazırda cezasını dışarda geçirmeye devam edenlerin sayısının 60 bin civarında olduğu bilgisini verdi.

MHP DESTEK VERECEK

Erdoğan’ın, bazı uyuşturucu suçlarının infaz indirimi kapsamına alınması önerisine de bir kez daha itiraz ettiği ve ‘Terör, adam öldürme, cinsel suçlar, mükerrer suçlar ve uyuşturucu suçlarının’ hariç tutulması konusundaki tavrından geri adım atmadığı öğrenildi. AK Parti kaynakları, MHP’nin de torbacı olarak nitelendirilen uyuşturucu suçlarının indirim kapsamına alınması ısrarından vazgeçmeye yakın olduğunu dile getirdi. AK Parti’nin çizdiği sınırlar kapsamındaki suçların cezalarında yapılacak infaz indirimi düzenlemesine MHP’nin destek vereceği belirtildi.