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Ceza İnfaz Güvenlik Hizmetleri bölümü öğrencileri bilgide yarıştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.04.2019 15:12 | Son Güncelleme

Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz Güvenlik Hizmetleri bölümü öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.Erzurum’da Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Bölge Eğitim Merkezi’nde ödüllü bilgi yarışması düzenlendi.

Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz Güvenlik Hizmetleri bölümü öğrencileri arasında bilgi yarışması düzenlendi.
Erzurum’da Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Bölge Eğitim Merkezi’nde ödüllü bilgi yarışması düzenlendi. Atatürk Üniversitesi Adalet Meslek Yüksekokulu Ceza İnfaz Güvenlik Hizmetleri bölümü öğrencilerinin yarıştığı, bir bölümden oluşan yarışmada 1. ve 2. sınıf öğrencileri karma olarak gruplandırıldı.
Yarışmada infaz hukuku, ceza hukuku, anayasa hukuku, idare hukuku, ceza infaz kurumu yönetimi, ceza infaz kurulu güvenliği ve genel kültür alanında olmak üzere toplam beşer puan üzerinden değerlendirilen 20 soru soruldu. Açık uçlu ve doğru-yanlış şeklinde düzenlenen sorulara öğrenciler 30 saniye içinde cevap verdi.
Ceza Tevki Evleri baş harflerinden oluşan C, T ve E isimli 3 grubun olduğu yarışmada E grubu öğrencileri 82,5 puan ile birinci oldu.
Yarışma birincisi E grubuna ödüllerini Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, yarışma ikincisi olan C grubuna Komisyon Başkanı Ömer Özgür Ozan, üçüncü olan gruba ise Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yakup Taşlıova takdim etti.
Adalet Bakanlığı Hüseyin Turgut Bölge Eğitim Merkezi Başkanı Hakim Faruk Mert, "Bu organizasyonu yapmamızdaki amaç eğitim merkezimizin bulunması ve tanıtılmasıydı. Ceza evlerinde daha kalıcı, bu işin eğitimini almış personellerin yetişmesi amacıyla Adalet Bakanlığının YÖK ile yaptığı görüşmeler sonucu ilk okul Atatürk Üniversitesinde açıldı" dedi.
Okulun açılmasındaki amacın cezaevinde infaz yapılırken çalışacak olan personellerin daha bilgili, daha donanımlı ve meslekte daha kalıcı olmasını sağlamaya yönelik olduğunu kaydeden Hakim Faruk Mert, "Bakanlığımız, Ceza Tevki Evleri Genel Müdürlüğümüz, özellikle Türkiye’de 5 tane olan bu eğitim merkezlerinin bulunduğu yerlerdeki üniversitelerde açılmasına izin verdi. Üniversiteyle eğitim merkezlerimiz koordinasyon halinde bu işi yürütsünler istenildi. Bu sebeple 2 yıldır özellikle uygulama sınıflarımız, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) sınıflarımız, simülasyon cezaevimiz, spor salonumuz, yakın savunma derslerimiz gibi derslerle üniversitemizle koordinasyon halinde buradaki öğretim üyesi arkadaşlarımızın verdiği derslerle ve pratik eğitimler alarak bu eğitimleri tamamladılar" ifadelerini kullandı.
Yarışmayı öğrencilerin kendilerini tanıtmak, infaz koruma memurluğunu ve bu bölümü tanıtmak amacıyla istediklerini vurgulayan Mert, "Okul yönetimimize başvuru yaparak bu isteklerini bize ilettiler, biz de elimizden geldiğince öğrencilerimize kurumsal olarak yapabileceğimiz tüm imkanlarımızı sunarız dedik. BAM Başsavcımız ve BAM Başkanımız Ankara’da bir toplantıdan dolayı katılamadılar. Çocuklar kendilerini tanıtmak, mesleği tanıtmak ve mutlu olmak için bu yarışmayı istediler bizler de okul yönetimimiz, Rektörlüğümüz ve bizler bu anlamda bir çalışma yaptık" şeklinde konuştu.
Birinci olan E grubu öğrencileri, "Düzenlediğimiz bilgi yarışması organizasyonumuzda, amacımız Ceza İnfaz ve Güvenlik hizmetleri bölümümüzün adının duyulması, Ceza İnfaz Bölümünün kapsamı, aldığımız eğitimler, mesleki dersler ve hukuk derslerinin ön plana çıkarılarak bir yarışma düzenlemekti. Bölümümüz Türkiye’de ses uyandırdı, amacımız farkındalık oluşturmaktı ve bunu başardığımıza inanıyoruz. Herkese, ikinci ve üçüncü olan gruplara da teşekkür ediyoruz, iyi bir yarışmaydı" dedi.
Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi’nde düzenlenen yarışmaya Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nihat Yatkın, Erzurum Adalet Komisyon Başkanı Hakim Ömer Özgür Ercan, Dördüncü Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Hakim Yakup Taşlıova, Eğitim Merkezi Başkanı Hakim Faruk Mert ve Adalet Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Cem Şenol katıldı.

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