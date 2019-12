Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı 2018’de arttı

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı 2018 yılında yüzde 14 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2018 yılı Ceza İnfaz Kurumu istatistiklerini açıkladı. Buna göre; ceza infaz kurumunda 31 Aralık 2018 tarihindeki kişi sayısı, 2017 yılının aynı tarihine göre yüzde 14 artarak 264 bin 842 oldu. Ceza infaz kurumlarının 31 Aralık 2018 tarihindeki nüfusunun yüzde 78,9’unu hükümlüler ve yüzde 21,1’ini tutuklular oluşturdu. Bu kişilerin yüzde 96,1’ini erkekler, yüzde 3,9’unu ise kadınlar oluşturdu.

Her 100 bin kişiden 323’ü ceza infaz kurumunda

Her yılın 31 Aralık tarihi itibarıyla Türkiye’de yüz bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2013 yılında 188 olurken, bu sayı yıllar itibarıyla sürekli artarak 2017 yılında 288’e ve 2018 yılında 323’e ulaştı. Diğer taraftan 2018 yılında 12 ve daha yukarı yaştaki her yüz bin kişiden 401’i ceza infaz kurumunda yer aldı.

Ceza infaz kurumlarına 2018 yılında 266 bin 889 hükümlü girdi

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş kaydı dikkate alındığında, 1 Ocak-31 Aralık 2018 tarihleri arasında ceza infaz kurumlarına 266 bin 889 hükümlü giriş kaydı yapıldı. Yine bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla çıkış kaydı dikkate alındığında, aynı tarihler arasında 215 bin 170 hükümlü çıkış kaydı yapıldı. Giren hükümlülerin yüzde 96,2’sini, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,1’ini erkekler oluşturdu.