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  4. Ceza keseceklerini sandılar ama... Gerçeği öğrenen gözyaşlarını tutamadı!

Ceza keseceklerini sandılar ama... Gerçeği öğrenen gözyaşlarını tutamadı!

09.05.2021 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sakarya'da Anneler Günü'nde sokak sokak gezen Adapazarı polisleri, annelere çiçek dağıttı. Bazı kadınlar, karşılaştıkları manzara karşısında duygularına hakim olamayınca gözyaşlarını tutamadılar.

Ceza keseceklerini sandılar ama... Gerçeği öğrenen gözyaşlarını tutamadı!

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı polis ekipleri, Anneler Günü nedeniyle Adapazarı'nda dolaşarak annelere karanfil dağıttı. Evlerin balkonlarından kendilerini izleyen kadınların Anneler Günü’nü kutlayan polisler, küçük çocuklara da çiçek verdi.

GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR

Bazı kadınlar duygularına hakim olamayarak gözyaşlarına boğuldu. Polislerin kendisine verdiği çiçeği gözyaşları içinde kabul eden Şefika Aydoğdu, "Çok mutluyum. Duygularımı ifade edemiyorum şu an. Çok güzel bir duygu" dedi.

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"CEZA ALMAYAYIM DERKEN POLİSLER ÇİÇEK VERDİ"

Ekmek almak için fırına gittiği sırada polisleri görünce paniğe kapıldığını ve ceza yememek için eve dönmeye çalıştığını belirten Ayla Aygün ise "Virüs bitse, bir çocuklarıma kavuşsam. Çabuk eve gitmem lazım korkuyorum. Bir de, 'Ceza almayayım' derken polisler çiçek verdi. Bu çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. İlk defa çiçek veren oldu zaten hayatımda. O daha güzel bir mutluluk" dedi.

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DHA

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anneler günü polis Sakarya

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