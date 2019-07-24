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Ceza kesen polise tuhaf tepki: "‘Bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz"

YAŞAM HABERLERİ  | 24.07.2019 13:06 | Son Güncelleme

Denizli’de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatlik uygulamada kırımızı ışıkta geçen 32 yayaya toplamda 3 bin 456 TL cezai işlem uyguladı.

Denizli’de yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yapan polis ekipleri, 1 saatlik uygulamada kırımızı ışıkta geçen 32 yayaya toplamda 3 bin 456 TL cezai işlem uyguladı. Denetim sırasında kırmızı ışıkta geçen bir yayanın polise ‘Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?’ demesi tepki çekti.
Denizli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kentin en işlek noktalarından Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesindeki Saltan Caddesi ile Mimar Sinan Caddesinin kesiştiği noktada yayalara yönelik kırmızı ışık denetimi yaptı. Kırmızı ışığı göre göre karşıya geçen yayalara 108’er TL cezai işlem uyguladı. Yaklaşık 1 saat devam eden ışık ihlalleri kapsamında 32 yayaya toplam 3 bin 465 TL ceza yazıldı.

“Yol boştu o yüzden geçtim. Hep geçerim”
Kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilip polis ekipleri tarafından ceza yazılmak üzere, kimlik belgeleri istenen bazı yayalar ışığı görmediğini savunurken, bazıları da aceleleri bulunduğunu ileri sürdü. Ceza yazılmak üzere kimlik belgeleri istenen bir yayanın polis ekiplerine, “Hayırdır bayram harçlığı mı çıkarıyorsunuz?” demesi tepkiye neden oldu. Ceza kesilen bir yayanın ise gülerek, “Yol boştu o yüzden geçtim. Hep geçerim” sözleri duyanları şaşırttı.
Yayalara uyarılarda bulunan trafik ekipleri, karşıdan karşıya geçerken yolda araç bulunmamasına değil, kırmızı ve yeşil ışık durumuna göre hareket etmeleri gerektiğini belirtti.
Öte yandan, uygulamaların farklı zaman dilimlerinde kentin farklı noktalarında devam edeceği öğrenildi.

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