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  4. Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

Ceza kesilen kadından polise sitem! 'Beni mi buldunuz?'

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.06.2020 16:01 | Son Güncelleme

Malkara ilçesinde denetim yapan polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasını delen çok sayıda kişiye ceza uyguladı. Ceza kesilen bir kadın, “Beni mi buldular” diyerek sitem etti.

Bugün 09.30 ile 18.30 saatleri arasında istisnalar hariç olmak üzere 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıyor. Malkara ilçe merkezinin birçok noktasında polis ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasına yönelik uygulama yaptı. Sokakta aracıyla veya yaya halinde durdurulan kişilerin kimlik ve izin belgeleri kontrol edildi. İzin belgesi olmadığı halde kısıtlamaya uymayanlara ceza kesildi.

"TORUNUMU ZİYARET EDECEKTİM"

3 bin 150 lira ceza kesilen bir kadın ise, “Torunum sınavdan çıktı. Ona ziyarete gidecektim. Polis çevirdi ve 3 bin 150 lira ceza yazdı. Ne yapacağım bilmiyorum, yazık vallahi çok üzüldüm. Beni mi buldular” diyerek sitem etti.

İHA

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