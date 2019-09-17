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Ceza kesilen modifiyeli araç trafikten men edildi, sürücüsüne ‘devlet kurumlarını aşağılamaktan’ işlem yapıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 17.09.2019 10:34 | Son Güncelleme

Esenler’de modifiyeli otomobil ceza kesilerek trafikten men edildi.

Esenler’de modifiyeli otomobil ceza kesilerek trafikten men edildi. Duruma tepki gösteren sürücü sosyal medyada yayınladığı videoda emniyete savaş açtığını söyleyince gözaltına alındı. “Devlet kurumlarını aşağılamaktan’ işlem yapılan sürücü, ardından serbest bırakıldı.
Esenler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 13 Eylül gecesi saat 23.00 sıralarında modifiyeli araçlara yönelik yapılan denetimlerde bir otomobile ceza kesilerek trafikten men edildi. Oruç Reis Mahallesi Tekstilciler Caddesi üzerinde gerçekleştirilen uygulama sırasında Oğuzhan A.’nın (22) kullandığı araç durdurularak kontrol edildi. Yapılan kontrollerde araçta modifiye uygulandığı ve ehliyeti yanında olmadığı gerekçesiyle sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 32/3 maddesi uyarınca toplam bin 237 lira para cezası kesildi. Ayrıca araç mevzuata uygun duruma getirilinceye kadar trafikten men edildi. Sürücü Oğuzhan A., verilen cezayı sosyal paylaşım ağları üzerinden yaptığı paylaşımla sözde protesto ederek tepki gösterdi. Oğuzhan A., kendine ait hesaptan yaptığı videolu paylaşımda ceza yazıldığını ancak cezanın kendisini yıldırmayacağını, mevzuata aykırı egzozunu çiftleyeceğini, savaş açtığını söyledi. Yayımlanan videoların görülmesi üzerine yeniden harekete geçen polis, dün sabah saatlerinde şahsı gözaltına aldı. Gözaltına alınan Oğuzhan A. hakkında bu kez Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi uyarınca “Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’ni, devletin kurum ve organlarını aşağılama” suçundan işlem yapılarak sevk edildiği savcılıkça serbest bırakıldı.

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