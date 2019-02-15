HABER

Ceza Muhakemeleri Kanun Teklifi Komisyonda kabul edildi

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 17:40 | Son Güncelleme

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonunda kabul edildi.Adalet Komisyonunda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek.

Ceza Muhakemeleri Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Adalet Komisyonunda kabul edildi.
Adalet Komisyonunda kabul edilen teklife göre Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesince verilen ve miktar veya değeri 58 bin 800 lirayı geçen nihai kararlara karşı temyize başvurulabilecek. Hakim ve savcılık adaylık süresi iki yıl olacak. Avukatlık mesleğinden adaylığa alınanlar için süre bir yıl olacak. Adaylık, eğitim ve staj olmak üzere iki dönemden oluşacak. Adaylık süresinin sonunda adaylar yazılı ve sözlü sınava tabi tutulacak. Yazılı sınavdan en az 70 alanlar sözlü sınava alınacak.
Bölge Adliye Mahkemelerinde üye sayısının yeterli olması halinde dairelerde birden fazla heyet oluşturulabilecek. Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairelerinin bozma dışındaki kalan hükümleri iki yıla kadar (iki yıl dahil) ve bunlara bağlı adli para cezaları temyiz edilebilecek.

Saç şekli sosyal medyayı salladıSaç şekli sosyal medyayı salladı
Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)Erdoğan'dan polisin kolunu ısıran HDP'li Aydeniz'e tepki: Bunun hesabını soracağız (2)
Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"Bakan Akar: "Güvenli bölgede sadece Türkiye olmalıdır"

En Çok Okunan Haberler

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Görülmemiş sevgililer günü hediyesi!

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

Soylu: Ankara Büyükşehir'e Kılıçdaroğlu'nun adımını attırmayın

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

'Yarışmalardan 2 milyon TL ve bir ev kazandım'

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

Polisin şehit olduğu rehine krizinde detaylar ortaya çıktı

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

İstanbul'da belediyeden dumanlar yükseliyor!

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendiren istek: Provoke etmeyin

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Andımız'la ilgili yeni gelişme! Kabul edilmedi

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Erdoğan gizli tutulan ses kaydını açıkladı: İnsanın yüreği ağzına geliyor

Diğer Haberler
Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Murat Hazinedar CHP'den istifa etti! Çok sert ifadeler

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

Erdoğan’dan polisin kolunu ısıran HDP'li vekile sert tepki

İYİ Parti karıştı! İdris Naim Şahin'in adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

İYİ Parti karıştı! Adaylığı geri çekildi mi? Resmi açıklama geldi

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Soçi'de tarihi zirve! Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Müjdeler vereceğimize inanıyorum

Polisin kolunu ısıran HDP'li vekil Saliha Aydeniz hakkında soruşturma!

Polisin kolunu ısıran vekil hakkında flaş karar!

Devlet Bahçeli'den HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye sert yanıt

Bahçeli'den HDP'li isme sert tepki!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.