HABER

Ceza var, denetim var, yol veren yok

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 11:30 | Son Güncelleme

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi.

Ceza var, denetim var, yol veren yok

Akif ÖZDEMİR- Can ÇELİK/ ADANA, (DHA) - İÇİŞLERİ Bakanlığı'nca 2019 yılı 'Yaya Öncelikli Trafik Yılı' ilan edildi. Adana'da caddelerdeki yaya geçidinde öğrencilerin karşıya geçişi sırasında sürücülerin kurala uymayıp, yol vermediği gözlenirken öğrenciler de sürücülerin yol vermemesinden yakındı ve sadece okul önlerindeki yoğun geçişlerde zorunlu olarak yol vermek zorunda kaldığını anlattı.
'Öncelik Hayatın, Öncelik Yayanın' sloganıyla kampanyalar başlatılırken tüm şehirlerde trafik ekipleri yaya geçitlerinde yayalara öncelik verip verilmediğini denetlemeye başladı. Yaya geçitlerine yayalara öncelik vermeyen sürücülere ise 488 TL ceza yazıldı. Para cezası ve kampanyalara karşın eğitim öğretim yılının ilk günlerinde Adana'da cadde ve sokaklarda yaya geçitlerinde öğrencilere sürücülerin genellikle yol vermediği gözlendi. Okul önlerindeki toplu geçişlerde öğrencilere yol verilirken, öğrencinin daha az sayıda geçtiği yaya geçitlerinde ise bu kurala sürücülerin uymaması dikkat çekti.
Merkez Seyhan ilçesinde okul ve dershanelerin yoğun olduğu Atatürk Caddesi'nde son ders zilinin çalmasıyla okuldan çıkan öğrenciler, karşıdan karşıya geçmekte oldukça zorlandı. Yaya geçidinde bekleyen öğrencilere öncelik sağlanmazken, kimi öğrenciler de araçların arasından koşarak karşıya geçti. Ancak kentin kuzeyindeki ekonomik seviyenin yüksek olduğu bölgelerde sürücülerin öğrencilerin yaya geçidine ulaştığı anda durup, karşıya geçmesini bekledi.
KALABALIK OLURSA YOL VERİYORLAR
Lise 2'nci sınıf öğrencisi İlhan Kanveren, "Kırmızı ışıkta geçmezsen sorun olmuyor. Bazen sürücüler kurallara uymuyor. Kalabalık olursa yol veriyorlar, tek görünce çok dikkate almıyorlar" dedi. Otomobil sürücüsü Özkan Atar ise "Yayalara tabii ki öncelik tanıyoruz. Şoförler biraz daha dikkatli olmalı. Yayalara öncelik vermeli" diye konuştu. Yaya geçidinde duran birçok sürücü ise yayalara öncelik verilmesinin doğru bir karar olduğunu, özellikle öğrencilerin çıkış saatinde daha dikkatli olunmasını istedi.

FOTOĞRAFLI

Ceza var, denetim var, yol veren yokCeza var, denetim var, yol veren yokCeza var, denetim var, yol veren yokCeza var, denetim var, yol veren yok

Okul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediyeOkul harcamaları belinizi bükmesin! 100 ParaPuan hediye
Sinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı törenlerle kutlanacakSinop'ta Harf İnkılabı'nın 91'inci yılı törenlerle kutlanacak
Kayıp ineğine sosyal medya paylaşımıyla kavuştuKayıp ineğine sosyal medya paylaşımıyla kavuştu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

Otizmli doktorun hikayesini anlatan Mucize Doktor, sosyal medyayı salladı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

TEM'de gaz tankeri devrildi! Yol trafiğe kapatıldı

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Bazı turizm merkezleriyle ilgili önemli gelişme!

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

'Vedat Muriqi 35 milyon euro'

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

Teröristler tarafından yola döşenen patlayıcı infilak etti: 7 şehit, 10 yaralı

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

AYM'den memurluktan atılan kadın için 'hak ihlali' kararı!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

İmamoğlu, Erdoğan görüşmesinin detaylarını açıkladı! O sözlere yanıt

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Sandalyeden düşen İmamoğlu ile Erdoğan arasında güldüren diyalog

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Terör örgütünün gençlik yapılanmasına üyelermiş! Son anda engellendi

Terör örgütü üyelerinin hain planı böyle bozuldu

Ailelerin Diyarbakır'da HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Ailelerin HDP önündeki oturma eylemi sürüyor

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Suriye sınırında hareketlilik! Teröristler böyle görüntülendi

Son dakika! Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Diyarbakır'daki terör saldırısı sonrası flaş gözaltılar

Süper Loto sonuçları 12 Eylül: 2 milyon TL tek kişiye gitti

Bu hafta da büyük ikramiye sahibini buldu!

Son dakika... 45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

45 ilde FETÖ operasyonu! 165 kişi hakkında gözaltı kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.